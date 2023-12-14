Friday, 15 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى الحسين السلط

12/14/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 14 كانون الأول(بترا)- افتتح مدير مستشفى الحسين " السلط الجديد " الدكتور رامي أبو رمان، اليوم الخميس، وحدة العناية بالقدم السكري والجروح التي تم تجهيزها بالبنية التحتية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصة في هذا المجال.
وقال الدكتور أبو رمان إن افتتاح هذه الوحدة المتخصصة يأتي ضمن الإنجازات المتتالية، وافتتاح الوحدات والأقسام التخصصية في المستشفى، مثمنًا جهود وزارة الصحة على دعمها الدائم للمستشفى لافتتاح و استحداث وحدات تخصصية جديدة و تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار أنه تم تأمين الوحدة الجديدة بالمواد والأجهزة والمستلزمات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.
وأكد أبورمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي إلى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والتسهيل عليهم، ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى، فترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية، ويقلل من المضاعفات والتبعات المرضية في مثل هذه الحالات.
--(بترا)
أع/م د/ح أ
14/12/2023 19:13:39

MENAFN14122023000117011021ID1107599601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث