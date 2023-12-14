افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى الحسين السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 14 كانون الأول(بترا)- افتتح مدير مستشفى الحسين " السلط الجديد " الدكتور رامي أبو رمان، اليوم الخميس، وحدة العناية بالقدم السكري والجروح التي تم تجهيزها بالبنية التحتية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصة في هذا المجال.
وقال الدكتور أبو رمان إن افتتاح هذه الوحدة المتخصصة يأتي ضمن الإنجازات المتتالية، وافتتاح الوحدات والأقسام التخصصية في المستشفى، مثمنًا جهود وزارة الصحة على دعمها الدائم للمستشفى لافتتاح و استحداث وحدات تخصصية جديدة و تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار أنه تم تأمين الوحدة الجديدة بالمواد والأجهزة والمستلزمات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.
وأكد أبورمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي إلى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والتسهيل عليهم، ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى، فترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية، ويقلل من المضاعفات والتبعات المرضية في مثل هذه الحالات.
--(بترا)
أع/م د/ح أ
14/12/2023 19:13:39
MENAFN14122023000117011021ID1107599601
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