افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى الحسين السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 14 كانون الأول(بترا)- افتتح مدير مستشفى الحسين " السلط الجديد " الدكتور رامي أبو رمان، اليوم الخميس، وحدة العناية بالقدم السكري والجروح التي تم تجهيزها بالبنية التحتية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصة في هذا المجال.

وقال الدكتور أبو رمان إن افتتاح هذه الوحدة المتخصصة يأتي ضمن الإنجازات المتتالية، وافتتاح الوحدات والأقسام التخصصية في المستشفى، مثمنًا جهود وزارة الصحة على دعمها الدائم للمستشفى لافتتاح و استحداث وحدات تخصصية جديدة و تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار أنه تم تأمين الوحدة الجديدة بالمواد والأجهزة والمستلزمات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.

وأكد أبورمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي إلى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والتسهيل عليهم، ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى، فترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية، ويقلل من المضاعفات والتبعات المرضية في مثل هذه الحالات.

--(بترا)

أع/م د/ح أ

14/12/2023 19:13:39