عجلون: الامطار تنعش الموسم الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 14 كانون الاول (بترا)-تساهم الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عجلون خلال اليومين الماضيين في تحسين المنتجات والمحاصيل الزراعية .
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان أن كميات الهطول المطري كانت جيدة ان معدل كميات الهطول المطري خلال اليومين الماضيين وصل إلى 8.61ملم حيث سجلت عنجرة أعلى كميات هطول وصلت، إلى 13ملم و عجلون وكفرنجه 12ملم وراس منيف 6.3ملم وقضاء الجنيد 7.5ملم واشتفينا 8 ملم والوهادنة 1.5ملم
وأشار الى اهمية الامطار في غسل الاوراق والتربة وانقاذ المواسم الزراعي و توفير مخزون مائي جيد للسدود وتفجر الينابيع وعيون المياه والكثافة العشبية للمراعي التي توفر المصاريف على مربي الثروة الحيوانية .
وبين عدد من المزارعين محمد فريحات واحمد العنانزة أن الامطار تبشر بموسم زراعي جيد وتنوع في المحاصيل وزيادة الإنتاج مشيرين أن الكثير من المزارعين يعتمدون على ما تنتجه اراضيهم لتخفيف الاعباء عليهم وتحسين أوضاعهم الاقتصاديه.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
14/12/2023 19:07:42
MENAFN14122023000117011021ID1107599600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.