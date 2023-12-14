عجلون: الامطار تنعش الموسم الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 14 كانون الاول (بترا)-تساهم الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عجلون خلال اليومين الماضيين في تحسين المنتجات والمحاصيل الزراعية .

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان أن كميات الهطول المطري كانت جيدة ان معدل كميات الهطول المطري خلال اليومين الماضيين وصل إلى 8.61ملم حيث سجلت عنجرة أعلى كميات هطول وصلت، إلى 13ملم و عجلون وكفرنجه 12ملم وراس منيف 6.3ملم وقضاء الجنيد 7.5ملم واشتفينا 8 ملم والوهادنة 1.5ملم

وأشار الى اهمية الامطار في غسل الاوراق والتربة وانقاذ المواسم الزراعي و توفير مخزون مائي جيد للسدود وتفجر الينابيع وعيون المياه والكثافة العشبية للمراعي التي توفر المصاريف على مربي الثروة الحيوانية .

وبين عدد من المزارعين محمد فريحات واحمد العنانزة أن الامطار تبشر بموسم زراعي جيد وتنوع في المحاصيل وزيادة الإنتاج مشيرين أن الكثير من المزارعين يعتمدون على ما تنتجه اراضيهم لتخفيف الاعباء عليهم وتحسين أوضاعهم الاقتصاديه.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

14/12/2023 19:07:42