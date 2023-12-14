حفل تأبين لمؤسِسة مركز زها الثقافي في الذكرى السنوية لرحيلها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- بحضور سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، نظم مركز زها الثقافي اليوم الخميس، حفل تأبين لمؤسِسة المركز زها جردانة منكو، في الذكرى السنوية لرحيلها.
واستذكرت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال الحفل مناقب الفقيدة ومسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الخيري والانساني، مشيدة بدور مركز زها الاجتماعي والثقافي وبرامجه ما جعله أنموذجاً للمراكز الاجتماعية والثقافية في المملكة.
وأشار رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بعلاقة آل منكو بالعلم والجامعة الأردنية، التي تجلت بتأسيسِ ومواصلة دعم مركز حمدي منكو في الجامعة، فيما أشاد نائب أمين عمان محمد القيسي بسيرة ومسيرة الراحلة زها منكو باعتبارها مثالا للمرأة الأردنية المنتمية لمجتمعها ووطنها، ورائدة في العمل التطوعي وصانعة لفرح الأطفال.
كما استذكر مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، مساهمة الراحلة منكو بإنشاء قسم للأطفال في المركز، الذي استقبل منذ إنشائه نحو 10 آلاف طفل مصابين بالسرطان بواقع 500 طفل سنويا، مؤكدا أن هذا العمل الخيري والنبيل متجذر في مجتمعنا وثقافتنا العربية والإسلامية، والذي كانت الراحلة منكو إحدى رواده.
وعرضت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح، لمسيرة الراحلة منكو خلال 20 عامًا من خلال مركز زها الثقافي، واهتمامها برسالة المركز وبرامجه المجانية في المجالات الثقافية والفنية وغيرها.
وقالت، إن المركز يعمل على تشجيع الأطفال واليافعين على الإبداع والابتكار والتفكير الخلاق، وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال.
وتخلل الحفل عرض فيديو عن إنجازات الفقيدة، ودورها في إنشاء مركز زها الثقافي، ومسيرة المركز منذ إنشائه والخدمات التي يقدمها في جميع فروعه في المملكة.
--(بترا)
م خ/م د/اح
14/12/2023 18:38:28
MENAFN14122023000117011021ID1107599599
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