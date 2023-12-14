حفل تأبين لمؤسِسة مركز زها الثقافي في الذكرى السنوية لرحيلها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- بحضور سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، نظم مركز زها الثقافي اليوم الخميس، حفل تأبين لمؤسِسة المركز زها جردانة منكو، في الذكرى السنوية لرحيلها.

واستذكرت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال الحفل مناقب الفقيدة ومسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الخيري والانساني، مشيدة بدور مركز زها الاجتماعي والثقافي وبرامجه ما جعله أنموذجاً للمراكز الاجتماعية والثقافية في المملكة.

وأشار رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بعلاقة آل منكو بالعلم والجامعة الأردنية، التي تجلت بتأسيسِ ومواصلة دعم مركز حمدي منكو في الجامعة، فيما أشاد نائب أمين عمان محمد القيسي بسيرة ومسيرة الراحلة زها منكو باعتبارها مثالا للمرأة الأردنية المنتمية لمجتمعها ووطنها، ورائدة في العمل التطوعي وصانعة لفرح الأطفال.

كما استذكر مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، مساهمة الراحلة منكو بإنشاء قسم للأطفال في المركز، الذي استقبل منذ إنشائه نحو 10 آلاف طفل مصابين بالسرطان بواقع 500 طفل سنويا، مؤكدا أن هذا العمل الخيري والنبيل متجذر في مجتمعنا وثقافتنا العربية والإسلامية، والذي كانت الراحلة منكو إحدى رواده.

وعرضت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح، لمسيرة الراحلة منكو خلال 20 عامًا من خلال مركز زها الثقافي، واهتمامها برسالة المركز وبرامجه المجانية في المجالات الثقافية والفنية وغيرها.

وقالت، إن المركز يعمل على تشجيع الأطفال واليافعين على الإبداع والابتكار والتفكير الخلاق، وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال.

وتخلل الحفل عرض فيديو عن إنجازات الفقيدة، ودورها في إنشاء مركز زها الثقافي، ومسيرة المركز منذ إنشائه والخدمات التي يقدمها في جميع فروعه في المملكة.

--(بترا)

م خ/م د/اح

14/12/2023 18:38:28