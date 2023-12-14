إطلاق تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الخميس، فعاليات مشروع تقييم رعاية التوليد وحديثي الولادة الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن .
وبينت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات التي رعت حفل الإطلاق مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أهمية العمل التشاركي بين جميع القطاعات الصحية والذي أثمر عن إعداد وإنجاز تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة.
وأشارت إلى أنّ التقرير قيَّم رحلة الأم ومولودها بدءا من الحمل والولادة، ومرورا بمراحل تقديم العناية لها وللمولود في المنشآت الصحية وما يرافق ذلك من تجهيز مراكز صديقة للمرأة، وكوادر صحية مدربة ومهيأة لتقديم المشورة والرعاية الطبية المناسبة ضمن البروتوكولات العلمية، معتبرة أن التقرير منتج علمي محكم ونبراس أو دليل إرشادي لتصويب أي انحراف عن الممارسات الطبية الفضلى.
ونوهت إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تنفيذ توصيات التقرير بالتعاون مع جميع الشركاء في سبيل تحسين جودة الرعاية الصحية الطارئة للولادات وحديثي الولادة.
بدورها، قالت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، إنّ هذا التقرير يعتبر دراسة هي الأولى من نوعها في الأردن، تمّ من خلالها تشكيل لجنة فنية وطنية من خبراء يمثلون كافة القطاعات الصحية في الأردن من أجل التقليل من وفيات الأمهات من خلال تطبيق الخدمات الأساسية لرعاية الحوامل وحديثي الولادة، معربة عن الأمل بأن تكون هذه الدراسة بداية خارطة الطريق لتحسين الخدمات بشكل واقعي وممنهج.
وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على الفجوات في البنى التحتية والتدريب وتقديم الخدمة، واقتراحه للخطوات اللازمة لتحسين جودة الخدمات للوصول إلى تحقيق خدمات رعاية صحية عادلةوشاملة للجميع.
وأكّد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بتحسين خدمات الصحة الانجابية والطوارئ التوليدية في الأردن مع الشركاء، والعمل على خفض وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها إلى الصفر.
ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية المستشفيات الأردنية، من حيث توفير خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة، والتعرف على مدى توفر هذه الخدمات وجودتها، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الرئيسية والتوجهات المستقبلية بناءً على نتائج التقييم، وإشراك القطاعات المعنية المختلفة ومواءمة الأنشطة المتعلقة بتعزيز خدمات رعاية حالات التوليد وحديثي الولادة الطارئة في الأردن.
--(بترا)
ع د/م ق/اح
14/12/2023 18:32:20
MENAFN14122023000117011021ID1107599598
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