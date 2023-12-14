إطلاق تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الخميس، فعاليات مشروع تقييم رعاية التوليد وحديثي الولادة الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن .

وبينت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات التي رعت حفل الإطلاق مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أهمية العمل التشاركي بين جميع القطاعات الصحية والذي أثمر عن إعداد وإنجاز تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة.

وأشارت إلى أنّ التقرير قيَّم رحلة الأم ومولودها بدءا من الحمل والولادة، ومرورا بمراحل تقديم العناية لها وللمولود في المنشآت الصحية وما يرافق ذلك من تجهيز مراكز صديقة للمرأة، وكوادر صحية مدربة ومهيأة لتقديم المشورة والرعاية الطبية المناسبة ضمن البروتوكولات العلمية، معتبرة أن التقرير منتج علمي محكم ونبراس أو دليل إرشادي لتصويب أي انحراف عن الممارسات الطبية الفضلى.

ونوهت إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تنفيذ توصيات التقرير بالتعاون مع جميع الشركاء في سبيل تحسين جودة الرعاية الصحية الطارئة للولادات وحديثي الولادة.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، إنّ هذا التقرير يعتبر دراسة هي الأولى من نوعها في الأردن، تمّ من خلالها تشكيل لجنة فنية وطنية من خبراء يمثلون كافة القطاعات الصحية في الأردن من أجل التقليل من وفيات الأمهات من خلال تطبيق الخدمات الأساسية لرعاية الحوامل وحديثي الولادة، معربة عن الأمل بأن تكون هذه الدراسة بداية خارطة الطريق لتحسين الخدمات بشكل واقعي وممنهج.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على الفجوات في البنى التحتية والتدريب وتقديم الخدمة، واقتراحه للخطوات اللازمة لتحسين جودة الخدمات للوصول إلى تحقيق خدمات رعاية صحية عادلةوشاملة للجميع.

وأكّد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بتحسين خدمات الصحة الانجابية والطوارئ التوليدية في الأردن مع الشركاء، والعمل على خفض وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها إلى الصفر.

ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية المستشفيات الأردنية، من حيث توفير خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة، والتعرف على مدى توفر هذه الخدمات وجودتها، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الرئيسية والتوجهات المستقبلية بناءً على نتائج التقييم، وإشراك القطاعات المعنية المختلفة ومواءمة الأنشطة المتعلقة بتعزيز خدمات رعاية حالات التوليد وحديثي الولادة الطارئة في الأردن.

--(بترا)

ع د/م ق/اح

14/12/2023 18:32:20