تقرير دولي: حرب غزة سترفع بشكل استثنائي عدد الانتهاكات ضد الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 كانون الأول (بترا)- قال تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن 27 ألفاً و638 انتهاكاً جسيماً ارتكب ضد الأطفال خلال النزاعات عام 2022، أي بمعدل 76 انتهاكاً يومياً، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005، مؤكدا أن هذه الانتهاكات ستسجل رقما استثنائيا في العام الحالي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة جوين هاينز خلال إطلاق التقرير اليوم الخميس، أن "عدد الانتهاكات ضد الأطفال في العام الحالي سيكون أكبر بكثير بسبب القصف الإسرائيلي المستعر لغزة والصراع في السودان".
--(بترا)
رش/م ق/ اح
14/12/2023 18:29:19
MENAFN14122023000117011021ID1107599597
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