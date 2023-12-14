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تقرير دولي: حرب غزة سترفع بشكل استثنائي عدد الانتهاكات ضد الأطفال

12/14/2023 2:37:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الأول (بترا)- قال تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن 27 ألفاً و638 انتهاكاً جسيماً ارتكب ضد الأطفال خلال النزاعات عام 2022، أي بمعدل 76 انتهاكاً يومياً، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005، مؤكدا أن هذه الانتهاكات ستسجل رقما استثنائيا في العام الحالي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة جوين هاينز خلال إطلاق التقرير اليوم الخميس، أن "عدد الانتهاكات ضد الأطفال في العام الحالي سيكون أكبر بكثير بسبب القصف الإسرائيلي المستعر لغزة والصراع في السودان".
--(بترا)
رش/م ق/ اح
14/12/2023 18:29:19

MENAFN14122023000117011021ID1107599597

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