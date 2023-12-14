البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للتطوع

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 14 كانون الأول (بترا)- احتفلت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وجائزة الحسن للشباب.

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي خلال رعايته الاحتفال، أهمية تعزيز وترسيخ العمل التطوعي بين الطلبة بهدف تنمية شخصيتهم، لافتاً إلى أن العمل التطوعي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خدمة المجتمع المحلي .

بدوره قدم أيمن الخرابشة من مؤسسة ولي العهد تعريفاً عن المؤسسة والمنصات التابعة لها والخدمات والدورات التي تقدمها للطلبة، فيما قدم أدهم الداود تعريفاً بمنصة (نحن) التابعة لمؤسسة ولي العهد وهي المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب، الهادفة إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال العمل التطوعي والمشاركة الشبابية والتشبيك بين المتطوعين والجهات المستفيدة.

من جهته أشار الدكتور سيف الكفاوين من جائزة الحسن للشباب الى البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والاجتماعية والتي توفرها الجائزة للشباب، وكذلك فرص اكتشاف الذات، وتطوير المواهب، وإكسابهم المهارات القيادية اللازمة، وترسيخ التطوع لخدمة المجتمع والوطن .

بدورهم تحدت مجموعة من الطلبة وممثلو الأندية الطلابية في الجامعة وخريجون عن تجاربهم الشخصية في العمل التطوعي وتأثيره في بناء وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

--(بترا)

أع/م ق/اح

14/12/2023 17:49:25