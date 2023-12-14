البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للتطوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 14 كانون الأول (بترا)- احتفلت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وجائزة الحسن للشباب.
وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي خلال رعايته الاحتفال، أهمية تعزيز وترسيخ العمل التطوعي بين الطلبة بهدف تنمية شخصيتهم، لافتاً إلى أن العمل التطوعي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خدمة المجتمع المحلي .
بدوره قدم أيمن الخرابشة من مؤسسة ولي العهد تعريفاً عن المؤسسة والمنصات التابعة لها والخدمات والدورات التي تقدمها للطلبة، فيما قدم أدهم الداود تعريفاً بمنصة (نحن) التابعة لمؤسسة ولي العهد وهي المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب، الهادفة إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال العمل التطوعي والمشاركة الشبابية والتشبيك بين المتطوعين والجهات المستفيدة.
من جهته أشار الدكتور سيف الكفاوين من جائزة الحسن للشباب الى البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والاجتماعية والتي توفرها الجائزة للشباب، وكذلك فرص اكتشاف الذات، وتطوير المواهب، وإكسابهم المهارات القيادية اللازمة، وترسيخ التطوع لخدمة المجتمع والوطن .
بدورهم تحدت مجموعة من الطلبة وممثلو الأندية الطلابية في الجامعة وخريجون عن تجاربهم الشخصية في العمل التطوعي وتأثيره في بناء وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.
--(بترا)
أع/م ق/اح
14/12/2023 17:49:25
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