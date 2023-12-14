بوتين: لا حاجة لإعلان التعبئة العامة العسكرية في روسيا

بوتين: لا حاجة لإعلان التعبئة العامة العسكرية في روسيا
التاريخ
12/14/2023 2:37:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 كانون الأول (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم".
وقال خلال المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس إنه "لا حاجة لإعلان التعبئة العامة العسكرية في البلاد"، مشيرا الى هناك آلافا من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
--(بترا)
س ح/ اح
14/12/2023 17:42:29
MENAFN14122023000117011021ID1107599595
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