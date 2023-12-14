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بوتين: لا حاجة لإعلان التعبئة العامة العسكرية في روسيا

12/14/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 14 كانون الأول (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم".
وقال خلال المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس إنه "لا حاجة لإعلان التعبئة العامة العسكرية في البلاد"، مشيرا الى هناك آلافا من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
--(بترا)
س ح/ اح
14/12/2023 17:42:29

MENAFN14122023000117011021ID1107599595

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