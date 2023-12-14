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2177 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

12/14/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2177 طنا، منها 1390طن خضار، و528 طن فواكه، و 257 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20- 45، البطاطا 20- 40، البندورة 15- 35، الجزر 40- 60، الخيار 40- 75، الزهرة 10- 20، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 50- 65قرشا.
--(بترا)
رح / ف م/اح
14/12/2023 17:36:42

MENAFN14122023000117011021ID1107599594

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