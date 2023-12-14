2177 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي
التاريخ
12/14/2023 2:37:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2177 طنا، منها 1390طن خضار، و528 طن فواكه، و 257 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20- 45، البطاطا 20- 40، البندورة 15- 35، الجزر 40- 60، الخيار 40- 75، الزهرة 10- 20، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 50- 65قرشا.
--(بترا)
رح / ف م/اح
14/12/2023 17:36:42
MENAFN14122023000117011021ID1107599594
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