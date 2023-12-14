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اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ومجموعة المناصير

12/14/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 14 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الطفيلة التقنية اليوم الخميس، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الأبحاث والمشاريع العلمية، والبرامج التدريبية في مجال التنقيب واستكشاف المعادن.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة المناصير المهندس زياد المناصير، أن الاتفاقية تأتي تقديراً للدور المميز الذي تلعبه الجامعة في بناء كفاءات وطنية من أبناء المحافظة، مؤكداً التزام المجموعة بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لمساعدة الجامعة في تدريب وتأهيل الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.
--(بترا)
س م/اح
14/12/2023 17:32:27

MENAFN14122023000117011021ID1107599593

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