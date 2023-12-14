اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ومجموعة المناصير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 14 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الطفيلة التقنية اليوم الخميس، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الأبحاث والمشاريع العلمية، والبرامج التدريبية في مجال التنقيب واستكشاف المعادن.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة المناصير المهندس زياد المناصير، أن الاتفاقية تأتي تقديراً للدور المميز الذي تلعبه الجامعة في بناء كفاءات وطنية من أبناء المحافظة، مؤكداً التزام المجموعة بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لمساعدة الجامعة في تدريب وتأهيل الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.
--(بترا)
س م/اح
14/12/2023 17:32:27
MENAFN14122023000117011021ID1107599593
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