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العقبة الخاصة وهيئة تنظيم الطيران المدني تبحثان التعاون

12/14/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 14 كانون الأول (بترا) امين المعايطه- بحث مدير وحدة التطوير المؤسسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد المجالي، ومدير الموارد البشرية في هيئة تنظيم الطيران المدني كمال المنسي، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الممارسات الإدارية وتسخير الأدوات المستخدمة عالميا في الأداء الحكومي المؤسسي.
وأكد المجالي أهمية الخبرات والممارسات الإدارية الرامية إلى وضع مقارنات معيارية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والاستفادة من خبرات السلطة في تعزيز مفهوم التميز وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى مكانة السلطة كوجهة للمقارنات المعيارية مع المؤسسات الأخرى.
وأشار إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية الى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتسخير الأدوات العالمية المستخدمة في قياس وتطوير الأداء المؤسسي، للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسّي، وتعزيز العمليات الداخلية، وتطوير جودة العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين.
بدوره، ثمن المنسي، تعاون السلطة من خلال توفير جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات والممارسات الإدارية التي تطبقها.
--(بترا)
ا م / ف م/اح
14/12/2023 17:28:10

MENAFN14122023000117011021ID1107599592

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