العقبة الخاصة وهيئة تنظيم الطيران المدني تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 14 كانون الأول (بترا) امين المعايطه- بحث مدير وحدة التطوير المؤسسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد المجالي، ومدير الموارد البشرية في هيئة تنظيم الطيران المدني كمال المنسي، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الممارسات الإدارية وتسخير الأدوات المستخدمة عالميا في الأداء الحكومي المؤسسي.
وأكد المجالي أهمية الخبرات والممارسات الإدارية الرامية إلى وضع مقارنات معيارية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والاستفادة من خبرات السلطة في تعزيز مفهوم التميز وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى مكانة السلطة كوجهة للمقارنات المعيارية مع المؤسسات الأخرى.
وأشار إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية الى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتسخير الأدوات العالمية المستخدمة في قياس وتطوير الأداء المؤسسي، للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسّي، وتعزيز العمليات الداخلية، وتطوير جودة العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين.
بدوره، ثمن المنسي، تعاون السلطة من خلال توفير جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات والممارسات الإدارية التي تطبقها.
--(بترا)
ا م / ف م/اح
14/12/2023 17:28:10
MENAFN14122023000117011021ID1107599592
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