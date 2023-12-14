مراسلون بلا حدود: غزة الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة بـ "مقبرة الصحفيين" حيث "تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت، ورسائل التهديدات التي تصلهم".

وتسعى المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الخميس، إلى تتبع ملامح الانتهاكات التي تلحق بمهنة الصحافة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات الاغتيال والسجن والاختفاء، والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي دفع صحفيون في غزة حياتهم ثمنا لذلك وفقد بعضهم ذويهم عقابا لهم.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/اح

14/12/2023 17:23:24