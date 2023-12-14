مراسلون بلا حدود: غزة الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة بـ "مقبرة الصحفيين" حيث "تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت، ورسائل التهديدات التي تصلهم".
وتسعى المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الخميس، إلى تتبع ملامح الانتهاكات التي تلحق بمهنة الصحافة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات الاغتيال والسجن والاختفاء، والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي دفع صحفيون في غزة حياتهم ثمنا لذلك وفقد بعضهم ذويهم عقابا لهم.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
14/12/2023 17:23:24
MENAFN14122023000117011021ID1107599591
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