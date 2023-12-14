البحوث الزراعية: أتمتة المدارس الحقلية ينعكس إيجاباً على المزارعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 14 كانون الأول (بترا)- قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد"، إن أتمتة مشروع المدارس الحقلية سينعكس إيجاباً على المزارعين من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وأضاف حداد، خلال لقائه ميسري المدارس الحقلية في المحافظات، إن أتمتة خدمات مدارس المزارعين الحقلية، ستنعكس أيضا على الباحثين وضباط الارتباط من المهندسين الزراعيين في المركز.
وأكد أن التوجيهات الملكية بالتحول الرقمي، تشكل خارطة طريق للتحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المعرفية وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها باستمرار، وبحيث يتاح لمتلقي الخدمة الخروج بإحصاء ورؤى تعتمد على البيانات لتبسيط الخدمات الزراعية وإحداث التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار منسق المشروع في المركز المهندس محمد أبوحمور، إلى أن التحول الإلكتروني استهدف 12 ضابط ارتباط من المحافظات، لافتاً إلى أن هذا التحول سيمكن الباحثين وضباط الارتباط من اعداد نماذج لأنشطة المدارس الحقلية، وإعداد التقارير الميدانية والنتائج والتوصيات بناء على المعلومات.
--(بترا)
ون/ ف م/اح
14/12/2023 17:15:25
MENAFN14122023000117011021ID1107599590
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