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البحوث الزراعية: أتمتة المدارس الحقلية ينعكس إيجاباً على المزارعين

12/14/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 14 كانون الأول (بترا)- قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد"، إن أتمتة مشروع المدارس الحقلية سينعكس إيجاباً على المزارعين من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وأضاف حداد، خلال لقائه ميسري المدارس الحقلية في المحافظات، إن أتمتة خدمات مدارس المزارعين الحقلية، ستنعكس أيضا على الباحثين وضباط الارتباط من المهندسين الزراعيين في المركز.
وأكد أن التوجيهات الملكية بالتحول الرقمي، تشكل خارطة طريق للتحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المعرفية وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها باستمرار، وبحيث يتاح لمتلقي الخدمة الخروج بإحصاء ورؤى تعتمد على البيانات لتبسيط الخدمات الزراعية وإحداث التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار منسق المشروع في المركز المهندس محمد أبوحمور، إلى أن التحول الإلكتروني استهدف 12 ضابط ارتباط من المحافظات، لافتاً إلى أن هذا التحول سيمكن الباحثين وضباط الارتباط من اعداد نماذج لأنشطة المدارس الحقلية، وإعداد التقارير الميدانية والنتائج والتوصيات بناء على المعلومات.
--(بترا)
ون/ ف م/اح
14/12/2023 17:15:25

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