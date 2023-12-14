مجلس شراكة الجمارك والقطاع الخاص يعقد اجتماعه بإربد

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اربد 14 كانون الاول (بترا) محمد قديسات- عقد مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، اجتماعه الدوري السنوي اليوم الخميس بغرفة صناعة اربد.

وقال مدير عام دائرة الجمارك، رئيس المجلس، لواء جمارك مهندس جلال القضاة، إن اجتماعات المجلس الدورية تأتي استمرارا لنهج الدائرة المتمثل بتعزيز أواصر التشاور والتعاون في العمل الجمركي، وتوطيد شراكة حقيقية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف، "نعمل معا في المجلس لإزالة كل المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة، لتسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى استعداد الدائرة لتقديم الدورات التدريبية في مختلف الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرف الصناعة لتوسيع المعرفة حول الإجراءات المطلوبة المتعلقة بعمل القطاع الصناعي والتجاري.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، إن القطاع التجاري والصناعي الأردني هو الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك حققت إنجازات واضحة وملموسة لتطوير الإجراءات والبنية التحتية الجمركية، ما أفضى إلى تحقيق التوازن بين الرقابة والضبط من جهة، وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.

وأكد أن محافظة إربد على وجه الخصوص، شهدت إزدهاراً خلال العقدين الماضيين حتى باتت منتجاتها تصدر إلى أكثر من 80 دولة من أصل 125 دولة يصدر إليها الأردن.

وبين أبو حسان أن غرفة صناعة إربد، باتت الآن في المراحل الأخيرة للربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك لتصبح أول غرفة أردنية تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً، ما يسهم في تخفيض الوقت والإجراءات اللازمة للصادر الوطني.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع والاستفسارات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية كالإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، والربط الالكتروني والكفالات المالية، وإمكانية تحويل البيانات الجمركية المستوردة من جمرك العقبة إلى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد، والنظر في الإجراءات المتعلقة بمعاملات الإتلاف، ومعاينة الدخول على بوابة الضليل للمركبات.

وأجاب القضاة، والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع استفسارات القطاعين الصناعي والتجاري، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين، وبما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

يذكر أن دائرة الجمارك تنظم العديد من الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجال تبني سياسات التشاور لتعزيز القدرة التنافسية التجارية على نحو إيجابي وملموس وبما يُسهم في زيادة الاستثمارات ودعم البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي انسجاما مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة.

--(بترا)

م ق / ف م/اح

14/12/2023 17:12:14