اختتام ورشة تقييم مشاريع دائرة الآثار الفنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- اختُتِمت اليوم الخميس، أعمال ورشة عمل تقييم مشاريع دائرة الآثار الفنية لعام 2023 والتي استمرت يومين وجرى خلالها عرض 61 مشروعاً نفذتها مديريات الآثار في مختلف محافظات المملكة.
وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية الورشة التي جاءت ضمن احتفال الدائرة بمئوية تأسيسها، مشيرا الى أهمية التعاون الحفاظ على التراث الأثري وتطويره بطريقة مستدامة وتحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها التي تتضمن استمرارية العمل وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة من خلال هذه المشاريع.
وقال بلعاوي، إن الورشة استهدفت قياس إنجازات مشاريع الدائرة في جميع المحافظات، والتشاركية في آلية إدارة وتنفيذ المشاريع الميدانية، ومناقشة الطرق الفعالة لتحسين وتطوير مشاريعها، وكيفية مساهمتها في الحفاظ على المواقع الأثرية.
وتم خلال الورشة استعراض مشاريع التنقيب الأثري، والمحافظة والصيانة والترميم، وتطوير المواقع الأثرية وخدماتها، ومشاريع استدامة المواقع الأثرية وتطوير الخدمات المقدمة للزوار، وبرامج التأهيل والتدريب لأبناء المجتمعات المحلية.
وناقش المشارون في الورشة في اليوم الأول، مشاريع مديريات آثار إربد، وعجلون، وجرش، والمفرق، ومادبا، وعمان، فيما تم في اليوم الثاني استعراض مشاريع كل من البلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وأهم المشاريع التي تم إنجازها في عدد من المواقع الأثرية التي جرى لها العديد من أعمال الصيانة والترميم والتأهيل.
كما جرى تقييم المشاريع المتقدمة، حيث فاز بالمركز الأول مناصفةً مديرية آثار العاصمة عن مشروع السفح الجنوبي، ومديرية آثار البلقاء عن مشروع خربة الدير.
وفاز في المركز الثاني 3 مشاريع هي، مديرية آثار الكرك عن مشروع ذات راس، ومشروع بيت فلاح الحمد، ومشروع الفسيفساء، وفي المركز الثالث فاز مناصفةً مديرية آثار العقبة عن مشروع آيلة الإسلامية، ومديرية آثار مادبا عن مشروع بيت العجيلات التراثي، أما المركز الرابع فكان مناصفة بين مديرية الشؤون الإدارية ومديرية آثار العقبة.
وفازت مديرية آثار جرش بجائزة أفضل بوستر، وكانت جائزة أفضل فيديو لمشروع متحف الطفيلة.
وتعتبر ورشة التقييم هي المقياس الحقيقي لتقييم العمل السنوي ورسم الخطط المستقبلية وبناء التشاركية في عمل الدائرة، والاستمرارية في حماية التراث وتقديمه للإنسانية.
--(بترا)
ح خ/ ف م/اح
14/12/2023 16:58:39
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