اختتام ورشة تقييم مشاريع دائرة الآثار الفنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- اختُتِمت اليوم الخميس، أعمال ورشة عمل تقييم مشاريع دائرة الآثار الفنية لعام 2023 والتي استمرت يومين وجرى خلالها عرض 61 مشروعاً نفذتها مديريات الآثار في مختلف محافظات المملكة.

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية الورشة التي جاءت ضمن احتفال الدائرة بمئوية تأسيسها، مشيرا الى أهمية التعاون الحفاظ على التراث الأثري وتطويره بطريقة مستدامة وتحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها التي تتضمن استمرارية العمل وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة من خلال هذه المشاريع.

وقال بلعاوي، إن الورشة استهدفت قياس إنجازات مشاريع الدائرة في جميع المحافظات، والتشاركية في آلية إدارة وتنفيذ المشاريع الميدانية، ومناقشة الطرق الفعالة لتحسين وتطوير مشاريعها، وكيفية مساهمتها في الحفاظ على المواقع الأثرية.

وتم خلال الورشة استعراض مشاريع التنقيب الأثري، والمحافظة والصيانة والترميم، وتطوير المواقع الأثرية وخدماتها، ومشاريع استدامة المواقع الأثرية وتطوير الخدمات المقدمة للزوار، وبرامج التأهيل والتدريب لأبناء المجتمعات المحلية.

وناقش المشارون في الورشة في اليوم الأول، مشاريع مديريات آثار إربد، وعجلون، وجرش، والمفرق، ومادبا، وعمان، فيما تم في اليوم الثاني استعراض مشاريع كل من البلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وأهم المشاريع التي تم إنجازها في عدد من المواقع الأثرية التي جرى لها العديد من أعمال الصيانة والترميم والتأهيل.

كما جرى تقييم المشاريع المتقدمة، حيث فاز بالمركز الأول مناصفةً مديرية آثار العاصمة عن مشروع السفح الجنوبي، ومديرية آثار البلقاء عن مشروع خربة الدير.

وفاز في المركز الثاني 3 مشاريع هي، مديرية آثار الكرك عن مشروع ذات راس، ومشروع بيت فلاح الحمد، ومشروع الفسيفساء، وفي المركز الثالث فاز مناصفةً مديرية آثار العقبة عن مشروع آيلة الإسلامية، ومديرية آثار مادبا عن مشروع بيت العجيلات التراثي، أما المركز الرابع فكان مناصفة بين مديرية الشؤون الإدارية ومديرية آثار العقبة.

وفازت مديرية آثار جرش بجائزة أفضل بوستر، وكانت جائزة أفضل فيديو لمشروع متحف الطفيلة.

وتعتبر ورشة التقييم هي المقياس الحقيقي لتقييم العمل السنوي ورسم الخطط المستقبلية وبناء التشاركية في عمل الدائرة، والاستمرارية في حماية التراث وتقديمه للإنسانية.

--(بترا)

ح خ/ ف م/اح

14/12/2023 16:58:39