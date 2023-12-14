رئيس النواب يؤكد أهمية التمكين السياسي للمرأة والشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، "إن الأردن القوي، هو قوة ومنعة وعون لفلسطين وشعبها المرابط، ويجب المضي بثبات وعزيمة في مسيرة البناء الوطني، وتحصين جبهتنا الداخلية، والوقوف خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة".

وأكد الصفدي لدى مشاركته بأعمال ورشة نظمتها مؤسسة مسارات وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حول مسارات التحديث الشاملة، اليوم الخميس، أن هذا المشروع هو سبيلنا لتحقيق التنمية بأبعادها كافة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على تعبيد الطريق أمام المرأة والشباب، ليكون لهم المشاركة والأثر الفاعل في المرحلة المقبلة، والتي أراد سيد البلاد أن تكون غايتها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر أحزاب تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان، وتنتقل من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.

وقال "أنجز مجلس النواب التعديلات على الدستور وعلى قانوني الانتخاب والأحزاب، ونتعهد فيما تبقى من عمر المجلس الدستوري، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، لدفع عملية التحديث الشاملة إلى الأمام، هدفاً ومقصداً في خدمة أبناء شعبنا العظيم، مثلما نتعهد بأن نقدم أصدق الجهود بالدفع بالتمكين السياسي والحزبي، وذلك عبر تبني المجلس لبرنامج عمل شامل في مختلف المحافظات، يكون مسعاه تحقيق رؤية جلالة الملك بضخ دماء جديدة في أوردة الدولة".

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن ما تحقق خلال العام الماضي من إقرار تعديلات على حزمة قوانين التحديث السياسي والذي جاء برغبة ملكية خالصة، يؤكد دون شك أن الأردن كان وسيبقى نموذجاً للتحديث والتطوير والمشاركة الشعبية.

وأضاف المعايطة "اليوم يأتي الدور علينا في جميع سلطات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذه الرؤية وإنجاز المطلوب منها من خلال تفعيل العمل الحزبي بعمومه وبين الشباب والمرأة على وجه التحديد، وصولاً لبرلمان حزبي يشهد كتلاً نيابية فاعلة ومؤثرة وصولاً نحو حكومات برلمانية".

بدورها، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات ريم أبو حسان "بعد مرور عامين على اللجنة الملكية للتحديث والتطوير السياسي، وما تحقق بعدها من تطبيق توجيهات جلالة الملك لقوننة وتشريع هذه المخرجات، والتي قدمت الخطوات الإصلاحية اللازمة ودعمت مشاركة المرأة والشباب، فإن المطلوب منا جميعاً تضافر الجهود في تحقيق مشاركة نوعية متقدمة تضاف إلى الكمية، ما يتطلب مشاركة حقيقية نؤمن فيها بدور الجميع وخصوصاً الشباب والمرأة".

من جهته، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، إن الصندوق أطلق حزمة من المشاريع ضمن إطار دعم الجهود الوطنية في مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأوضح أن تلك المشاريع تشتمل على تعزيز المشاركة السياسية، وتأسيس ودعم البيئة المحفزة لإيجاد وتمكين القيادات الشبابية، والإسهام في دعم المنظومة الديمقراطية.

--(بترا)

م خ/ ف م/رق

14/12/2023 16:49:17