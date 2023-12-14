الأوقاف الفلسطينية تستنكر اعتداء الاحتلال على مساجد جنين

الأوقاف الفلسطينية تستنكر اعتداء الاحتلال على مساجد جنين
التاريخ
12/14/2023 2:37:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الأول (بترا)- استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.
وقال البكري في بيان اليوم الخميس، إن تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان وجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وطالب البكري المجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
14/12/2023 16:48:01
MENAFN14122023000117011021ID1107599586
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