الأوقاف الفلسطينية تستنكر اعتداء الاحتلال على مساجد جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا)- استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.

وقال البكري في بيان اليوم الخميس، إن تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية ومن شأنه زيادة الاحتقان وجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

وطالب البكري المجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.

--(بترا)

م ف/م ف/اح

14/12/2023 16:48:01