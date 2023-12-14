الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الخميس، بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية، والمقرر إقامتها عام 2031.

وجرى تسليم الملف في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان، والأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عبدالله قطيشات.

وقالت السعيد، إن رغبة المملكة في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1953.

وبينت أن الدورة تحظى باهتمام كبير في الاردن، مشيرا الى استضافة الأردن النسخة التاسعة من الدورة "دورة الحسين" عام 1999، والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية واتساع قاعدة الممارسين للرياضة.

وأكدت السعيد حرص الأردن على استضافة الرياضيين العرب مجدداً عام 2031 تجسيداً لأهداف الدورة العربية، وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف، وتأكيداً على الوحدة العربية من خلال الرياضة.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

14/12/2023 16:45:29