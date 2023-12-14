الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الخميس، بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية، والمقرر إقامتها عام 2031.
وجرى تسليم الملف في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان، والأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عبدالله قطيشات.
وقالت السعيد، إن رغبة المملكة في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1953.
وبينت أن الدورة تحظى باهتمام كبير في الاردن، مشيرا الى استضافة الأردن النسخة التاسعة من الدورة "دورة الحسين" عام 1999، والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية واتساع قاعدة الممارسين للرياضة.
وأكدت السعيد حرص الأردن على استضافة الرياضيين العرب مجدداً عام 2031 تجسيداً لأهداف الدورة العربية، وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف، وتأكيداً على الوحدة العربية من خلال الرياضة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
14/12/2023 16:45:29
MENAFN14122023000117011021ID1107599585
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