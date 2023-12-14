ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 18787

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الأول(بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18787 شهيدا و50897 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشار القدرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، ارتكبت خلال الساعات الماضية، 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في جميع مناطق قطاع غزة، لافتا إلى أنه وصل للمستشفيات 179 شهيدا و303 إصابات وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي يحول مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرحا لعملياته العسكرية، ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تهدد 12 طفلا في العناية نتيجة عدم توفر الحليب وأجهزة دعم الحياة لهم.

وبين أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة هو الاسوأ نتيجة فقدانها للقدرات الاستيعابية والعلاجية والطواقم الطبية، التي تفاضل بين الحالات الخطيرة لانقاذ حياة ما يمكن انقاذه، مناشدا المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

وأكد أن الاحتلال يستمر في اعتقال 38 كادرا صحيا على رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 138 مؤسسة صحية، وإخراج 22 مستشفى و52 مركزا صحيا، مطالبا الجهات ذات العلاقة بالعمل الفوري على توفير تطعيمات الاطفال لمنع الكارثة الصحية المحققة لدى الأطفال المواليد.

وأكد أن الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء، لا يمكن احتماله ونخشى وفاة عشرات الالاف نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية وعدم توفر أي خدمات صحية لهم.

ولفت إلى أن الطواقم الصحية، رصدت 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية، وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، مطالبا المؤسسات الأممية بالعمل على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحية لمراكز الإيواء ولأكثر من 700 ألف طفل و50 ألف سيدة حامل و350 مريضا، منهم 1100 مريض غسيل كلى وآلاف الجرحى.

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي، داعيا الدول والمؤسسات الدولية إلى إقامة مستشفيات ميدانية شمال غزة.

--(بترا)

م ف/رق

14/12/2023 16:44:17

