سويس للصرافة تتبرع بأرباح الشهر الحالي لدعم الفلسطينيين

سويس للصرافة تتبرع بأرباح الشهر الحالي لدعم الفلسطينيين
التاريخ
12/14/2023 2:37:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14كانون الاول (بترا)- أعلنت شركة سويس للصرافة، عن تبرعها بأرباح كانون الأول الحالي لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين.
وثمنت الشركة الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
14/12/2023 16:40:57
MENAFN14122023000117011021ID1107599583
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