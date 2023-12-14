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سويس للصرافة تتبرع بأرباح الشهر الحالي لدعم الفلسطينيين

12/14/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14كانون الاول (بترا)- أعلنت شركة سويس للصرافة، عن تبرعها بأرباح كانون الأول الحالي لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين.
وثمنت الشركة الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
14/12/2023 16:40:57

MENAFN14122023000117011021ID1107599583

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