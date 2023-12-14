رئيس النيابة العامة: قانون الجرائم الإلكترونية الحالي متوازن ولم يحد من حرية الرأي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 14 كانون الأول (بترا)- قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، إن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، أوجد حالة من التوازن والانسجام بين حماية الحقوق والحريات، ومنع أي انتهاك لخصوصية الأفراد، وأنَّ حق الدولة كان بفرض العقاب على من ينتهك قواعد هذا القانون.

وأضاف خلال محاضرة له اليوم الخميس، بعنوان "دور القانون في مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها" في أكاديمية الشرطة الملكية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد الركن محمد طبيشات، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد الركن محمد علي العموش، وطلبة الماجستير، إنَّ الجريمة المعلوماتية وتقنياتها المستحدثة بأنماطها المختلفة باتت تشكل تهديدا كبيرا على الدول في أمنها واقتصادها، وتعديا على حقوق الأفراد وخصوصيتهم، وأصبح يفرض على هذه الدول ومؤسسات انفاذ القانون فيها مضاعفة الجهود لمكافحتها.

وأكد أن ما يزيد من خطورة هذه الجرائم هو طبيعتها وأصبحت عابرة للدول ويستفيد مرتكبوها من شبكة المعلومات وارتكاب جرائمهم عبرها، ويمتد أثرها إلى دول أخرى، ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، والجرائم الجنسية والقرصنة الإلكترونية الماسة بالأمن الوطني والسلم المجتمعي وعلاقات الدول الخارجية.

ولفت إلى أن القانون الحالي للجرائم الإلكترونية متوازن لأنه لم يتضمن أية نصوص تحد من حرية الرأي والتعبير للأفراد، بل كفلها ضمن حدودها في الدستور، وأن تجاوز هذه الحدود سيخرجها عن إطار حرية التعبير ويُدخلها في إطار الأخبار الكاذبة التي تنشر الرعب والخوف وانعدام الثقة داخل المجتمع واغتيال الشخصية والإساءة لأجهزة الدولة ومؤسساتها والقائمين عليها.

وأكد أن القانون أوجد الحماية الكاملة للأفراد من أي انتهاك لحقوقهم سواء بحماية سمعتهم وكرامتهم بتجريم أفعال الذم والقدح والتحقير والتهديد وحماية أموالهم من خلال تجريم أفعال الاحتيال المالي والحسابات المصرفية، وحماية المثل والقيم العليا في المجتمع بتجريم أفعال الدعارة والانتهاكات الجنسية، وحماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.

واستعرض الذيابات العقوبات المشددة في القانون، وصور أهم هذا النوع من الجرائم في المجتمع الأردني، مبينا اختصاص النيابة العامة في هذا القانون بمباشرتها بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها وهو اختصاص أصيل لها، لرعاية مصالح الأفراد والمجتمع وضمان استقراره.

ونوه إلى أنَّ الجرائم الإلكترونية، من الجرائم التي يتوجب على المدعي العام استكمال التحقيق فيها أصوليا من حيث الاستماع للشهود وجمع البينات وإجراء الخبرة الفنية وغيرها من الإجراءات، وبعد استكمال التحقيق يتم احالتها إلى السلطة القضائية.

وبين دور القضاء والنيابة العامة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ويكون الحكم القضائي هو تتويج لجهود مختلف أجهزة إنفاذ القانون لفرض العقاب العادل، وتبنى هذه الأحكام على أساس علمي وقانوني، وهي عنوان للحقيقة وتحقيق الردع العام والخاص.

وذكر الذيابات عددا من الإجراءات المستعجلة لمواجهة الخطر الإلكتروني وفقا للمادة 33 من القانون، حيث أتاحت للمدعي العام والمحكمة إصدار الأمر بحظر نشر أي منشور أو محتوى ومنع الوصول إليه وحظر المستخدَم أو الناشر مؤقتا، وإزالة أو حظر أو ايقاف أو تعطيل او تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات، وغيرها من الإجراءات.

ولفت إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يخضعون لتدريب فني وتقني متخصص بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام ومع الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني الوطنية والدولية، ويولي المجلس القضائي اهتماما كبيرا بذلك.

واستعرض الذيابات تعامل القانون مع منصات التواصل الاجتماعي الخارجية وفق المادة 37، والتعاون مع كافة الشركاء للحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وقال إنَّ دائرة الاهتمام الدولي اتسعت بهذا النوع من الجرائم وظهر عدد من الاتفاقيات الدولية والتي أسهمت في مساعدة جهات إنفاذ القانون والتي لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليميية مباشرة.

وفي ختام المحاضرة قدَّم الذيابات الشكر لجهاز الأمن العام ومنتسبيه كافة، وللأكاديمية على هذا اللقاء، وأجاب عن أسئلة المشاركين بعد حوار موسع وشامل.

--(بترا)

ب ص/ ف م/رق

14/12/2023 16:38:48