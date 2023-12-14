6.9 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي سجل خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 30.5 بالمئة بتسجيله 6.9 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 5.937 مليون وبنسبة نمو بلغت 29.2 بالمئة.

وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بما نسبته 29.2 بالمئة، مسجلا ما قيمته 1.745 مليار دولار.

--(بترا)





رش/ ف م/اح

14/12/2023 16:37:51