6.9 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي سجل خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 30.5 بالمئة بتسجيله 6.9 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 5.937 مليون وبنسبة نمو بلغت 29.2 بالمئة.
وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بما نسبته 29.2 بالمئة، مسجلا ما قيمته 1.745 مليار دولار.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
14/12/2023 16:37:51
MENAFN14122023000117011021ID1107599581
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