الأردن يشارك في الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أهمية التعاون العربي المشترك في القطاع السياحي، والتركيز على السياحة البينية العربية والبرامج المشتركة، وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدان العربية.

وقال القيسي في كلمة في افتتاح أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الدوحة اليوم الخميس، إن السياحة العربية عنصر أساسي في دعم الاقتصادات العربية، مشيرا الى أن الأرقام التي شهدتها المنطقة العربية والصادرة عن منظمة السياحة العالمية، تدل على أن القطاع السياحي العربي منيع وقادر على التعافي بشكل كبير ومتفرد عالميا.

وسلم الأردن دولة قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته السادسة والعشرين بعد ترؤسه الدورة 25.

وشارك الأردن في اجتماعات المجلس الوزاري بدورته 26، التي

وناقش الاجتماع بنود الدورة الحالية وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، والمدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك عربي، بحث الابتكار السياحي، السياحة الذكية، والتغيرات المناخية وأثرها على السياحة العربية.

كما تضمن جدول أعمال الدورة، دليل السياحة الميسرة الذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، وملتقيات أخرى لتنشيط السياحة العربية البينية، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2024، واختيار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وموعد انعقاد الدورة 27.

الى ذلك، التقى القيسي على هامش الاجتماع، عدداً من وزراء السياحة العرب، وبحث معهم سبل تفعيل التعاون العربي المشترك، ودعم السياحية البينية بشكل فعال.

وأكد خلال لقاءاته الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووقف العدوان الغاشم على غزة فورا، ودعم السياحة الفلسطينية كجزء من دعم الاقتصاد الفلسطيني.

--(بترا)





ح خ/م ف/اح

14/12/2023 16:32:36