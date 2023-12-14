وزير الأوقاف: الانتهاء من مشروع إسكان الأسر الفقيرة بالشونة الشمالية قريباً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 14 كانون الأول (بترا) أشرف الغزاوي- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن قرب انتهاء وتسليم مشروع إسكان الأسر الفقيرة الأول من نوعه، والممول من الصندوق في لواء الأغوار الشمالية.
جاء ذلك، خلال افتتاحه اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة العدسية الشمالية التابعة للواء الأغوار الشمالية.
وقال الخلايلة إن مشروع الوحدات والسكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية، الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة، ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.
وأشار إلى وجود مشروع مماثل مقبل لبناء المساكن للأسر الفقيرة في محافظة المفرق، مؤكدا أهمية تلك المشروعات لتعزيز الجوانب الانتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.
وقال وزير الأوقاف، "إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لأن نكون بين أهلنا وإخواننا في جميع ربوع الأردن للوقوف على احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم وتلبية مطالبهم"، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ التوجيهات الملكية على أكمل وجه.
وأضاف أنّ الوزارة دأبت على تنفيذ ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية المجانية، انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي والوطني، لتقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة، وتنفيذ المشاريع التأهيلية ومراجعة كل ما يتعلّق في قطاع الأوقاف.
وجدد الخلايلة التأكيد على أن جميع المصاريف الإدارية ورواتب العاملين في صندوق الزكاة تتحملها الموازنة العامة للدولة، وأن كل ما يأتي إلى الصندوق يذهب ضمن المصارف الشرعية المحددة للزكاة.
وقام الخلايلة، بتوزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الأغوار الشمالية، تمثّلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و50 طالب علم جامعي، بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من صندوق الزكاة، و300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة.
وأشار إلى وجود 170 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و60 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، و6 مشاريع تأهيلية استفادت منها عائلات فقيرة و4 منازل تم ترميمها في لواء الأغوار الشمالية، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المزيد من المساعدات والمشاريع التأهيلية القابلة للتطبيق وترميم المنازل في اللواء ضمن الإمكانات المتاحة.
وافتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية وجرى خلاله تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين.
وحضر الافتتاح متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، وأعضاء مجلس المحافظة عن لواء الأغوار الشمالية، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين لشؤون الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، وعدد من أهالي ووجهاء اللواء .
-- (بترا)
أ غ / م ف/رق
14/12/2023 16:23:09
MENAFN14122023000117011021ID1107599579
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