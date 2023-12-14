وزير الأوقاف: الانتهاء من مشروع إسكان الأسر الفقيرة بالشونة الشمالية قريباً

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 14 كانون الأول (بترا) أشرف الغزاوي- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن قرب انتهاء وتسليم مشروع إسكان الأسر الفقيرة الأول من نوعه، والممول من الصندوق في لواء الأغوار الشمالية.

جاء ذلك، خلال افتتاحه اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة العدسية الشمالية التابعة للواء الأغوار الشمالية.

وقال الخلايلة إن مشروع الوحدات والسكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية، الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة، ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.

وأشار إلى وجود مشروع مماثل مقبل لبناء المساكن للأسر الفقيرة في محافظة المفرق، مؤكدا أهمية تلك المشروعات لتعزيز الجوانب الانتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.

وقال وزير الأوقاف، "إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لأن نكون بين أهلنا وإخواننا في جميع ربوع الأردن للوقوف على احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم وتلبية مطالبهم"، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ التوجيهات الملكية على أكمل وجه.

وأضاف أنّ الوزارة دأبت على تنفيذ ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية المجانية، انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي والوطني، لتقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة، وتنفيذ المشاريع التأهيلية ومراجعة كل ما يتعلّق في قطاع الأوقاف.

وجدد الخلايلة التأكيد على أن جميع المصاريف الإدارية ورواتب العاملين في صندوق الزكاة تتحملها الموازنة العامة للدولة، وأن كل ما يأتي إلى الصندوق يذهب ضمن المصارف الشرعية المحددة للزكاة.

وقام الخلايلة، بتوزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الأغوار الشمالية، تمثّلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و50 طالب علم جامعي، بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من صندوق الزكاة، و300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة.

وأشار إلى وجود 170 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و60 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، و6 مشاريع تأهيلية استفادت منها عائلات فقيرة و4 منازل تم ترميمها في لواء الأغوار الشمالية، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المزيد من المساعدات والمشاريع التأهيلية القابلة للتطبيق وترميم المنازل في اللواء ضمن الإمكانات المتاحة.

وافتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية وجرى خلاله تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين.

وحضر الافتتاح متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، وأعضاء مجلس المحافظة عن لواء الأغوار الشمالية، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين لشؤون الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، وعدد من أهالي ووجهاء اللواء .

-- (بترا)





أ غ / م ف/رق

14/12/2023 16:23:09