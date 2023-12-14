مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة الجبل الفيروزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 كانون الأول (بترا) علا عبيدات- وقعت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، مع مؤسسة الجبل الفيروزي للمحافظة على التراث والتدريب في بلاد الشام، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ووقع المذكرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير الإقليمي للمؤسسة ريتشارد أدويري هاوس، في مركز إربد الثقافي.
وقالت النجار، إن الشراكة مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية، جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتدريب المبدعين والموهوبين على كيفية المحافظة على عناصر التراث غير المادي، وتطوير التراث المادي، خاصة المواقع السياحية، وأهمها تطوير موقع أم قيس السياحي الأثري.
وأضافت أن الأردن يزخر بالطاقات الإبداعية ومنها الحرفيين والنحاتين والفنانين التشكيليين والفنيين، ممن لديهم القدرة على تطوير الحرف اليدوية المنوعة.
بدوره، عبر هاوس عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث تسعى الشركة إلى البحث عن المواهب الي تعمل في الصناعات الإبداعية والحرفية وخاصة تدريب وتطوير أعمال الحرفيين العاملين في مجالات الحرف اليدوية لنشرها في جميع دول العالم.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير الأعمال الحرفية من خلال المشاركة في تطوير الأعمال في شمال المملكة، مشيرا إلى أن الشركة لاحظت الحرف اليدوية التقليدية، مثل الخزف والسيراميك والإكسسوارات والمأكولات الشعبية المنتشرة في شمال المملكة، وهناك العديد من قصص النجاح التي سيكون لها أثرا نوعيا مستقبلا.
وتنص بنود المذكرة، على النهوض بالعمل الثقافي المحلي، وإطلاقه في فضاء إبداعي حر، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لإدارة العمل الثقافي وتوظيفه للتأثير في حياة الإنسان وإحترام التنوع الثقافي.
كما تنص، على التزام الطرفين بالمحافظة على التراث الثقافي المهدد في المنطقة، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة الحرفية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المختلفة.
يشار الى أن شركة الجبل الفيروزي هي مؤسسة غير ربحية أسسها الملك تشارلز الثالث عام 2006، وتعمل على إعادة إحياء الحرف التقليدية، وإعادة تأهيل المجتمعات الغنية بالموروث الثقافي.
--(بترا)
ع ع/ ف م/رق
14/12/2023 16:06:47
MENAFN14122023000117011021ID1107599578
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