مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة الجبل الفيروزي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الأول (بترا) علا عبيدات- وقعت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، مع مؤسسة الجبل الفيروزي للمحافظة على التراث والتدريب في بلاد الشام، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ووقع المذكرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير الإقليمي للمؤسسة ريتشارد أدويري هاوس، في مركز إربد الثقافي.

وقالت النجار، إن الشراكة مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية، جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتدريب المبدعين والموهوبين على كيفية المحافظة على عناصر التراث غير المادي، وتطوير التراث المادي، خاصة المواقع السياحية، وأهمها تطوير موقع أم قيس السياحي الأثري.

وأضافت أن الأردن يزخر بالطاقات الإبداعية ومنها الحرفيين والنحاتين والفنانين التشكيليين والفنيين، ممن لديهم القدرة على تطوير الحرف اليدوية المنوعة.

بدوره، عبر هاوس عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث تسعى الشركة إلى البحث عن المواهب الي تعمل في الصناعات الإبداعية والحرفية وخاصة تدريب وتطوير أعمال الحرفيين العاملين في مجالات الحرف اليدوية لنشرها في جميع دول العالم.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير الأعمال الحرفية من خلال المشاركة في تطوير الأعمال في شمال المملكة، مشيرا إلى أن الشركة لاحظت الحرف اليدوية التقليدية، مثل الخزف والسيراميك والإكسسوارات والمأكولات الشعبية المنتشرة في شمال المملكة، وهناك العديد من قصص النجاح التي سيكون لها أثرا نوعيا مستقبلا.

وتنص بنود المذكرة، على النهوض بالعمل الثقافي المحلي، وإطلاقه في فضاء إبداعي حر، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لإدارة العمل الثقافي وتوظيفه للتأثير في حياة الإنسان وإحترام التنوع الثقافي.

كما تنص، على التزام الطرفين بالمحافظة على التراث الثقافي المهدد في المنطقة، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة الحرفية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المختلفة.

يشار الى أن شركة الجبل الفيروزي هي مؤسسة غير ربحية أسسها الملك تشارلز الثالث عام 2006، وتعمل على إعادة إحياء الحرف التقليدية، وإعادة تأهيل المجتمعات الغنية بالموروث الثقافي.

--(بترا)





ع ع/ ف م/رق

14/12/2023 16:06:47