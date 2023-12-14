الأردن يسيّر 3 طائرات مساعدات إغاثية الأسبوع الحالي إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال الأسبوع الحالي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، 3 طائرات محملة بـ41 طنا من الملابس الشتوية، والأدوية، والطرود الغذائية، لأهلنا في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي في بيان اليوم الخميس، "لطالما تم اعتبار فصل الشتاء صعبًا على أهلنا في غزة، وفي ظل الظروف التي يمرون بها الآن ومنذ بداية شهر تشرين الأول، فإن الحاجة الى تأمينهم بالملابس الشتوية أصبح من ضمن أعلى الأولويات، وعليه يتم تنويع المواد المرسلة من طبية إلى غذائية إلى ملابس شتوية، لسد هذه الاحتياجات، وضمن القدرة المتاحة حاليا، ونسعى إلى إرسال المزيد من الطائرات وزيادة الكمية المرسلة".

يشار إلى أنه وصل عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة 20 طائرة و39 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

--(بترا)





ج ب/رق

14/12/2023 16:02:59