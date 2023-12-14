6 شهداء بينهم طفلتان في خانيونس ورفح
التاريخ
12/14/2023 2:36:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الأول (بترا)- قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تمكن من انتشال جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل دمرته طائرات ومدفعية الاحتلال مقابل بلدية خانيونس، في وقت استشهدت طفلتان، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح.
--(بترا)
م ف/ اح
14/12/2023 15:55:35
MENAFN14122023000117011021ID1107599576
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