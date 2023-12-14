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6 شهداء بينهم طفلتان في خانيونس ورفح

12/14/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الأول (بترا)- قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تمكن من انتشال جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل دمرته طائرات ومدفعية الاحتلال مقابل بلدية خانيونس، في وقت استشهدت طفلتان، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح.

--(بترا)


م ف/ اح

14/12/2023 15:55:35

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