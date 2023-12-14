الأرصاد: أمطار الاسبوع ترفع الموسم المطري إلى 48%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمئة، من المعدل الموسمي المطري العام.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المناطق الجنوبية والشرقية الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمئة، من معدلها الموسمي العام.
وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموع مطري بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمئة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية سجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمئة، من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وأضاف آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطي وبمجموع بلغ 20.9 ملم محققة ما نسبته 4 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ 19.1 ملم محققة ما نسبته 1 بالمئة من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى سجلت محطة رصد دير علا مجموع مطري خلال الفترة بلغ 21.5 ملم محققة ما نسبته 8 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الشمالية، أشار البيان إلى أنها شهدت خلال هذه الفترة تساقط للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققةً ما نسبته 3 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع 13.0 ملم محققة ما نسبته 4 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
--(بترا)
م ح/رق
14/12/2023 15:54:19
MENAFN14122023000117011021ID1107599575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.