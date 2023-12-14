الأرصاد: أمطار الاسبوع ترفع الموسم المطري إلى 48%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمئة، من المعدل الموسمي المطري العام.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المناطق الجنوبية والشرقية الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمئة، من معدلها الموسمي العام.

وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموع مطري بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمئة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية سجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمئة، من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وأضاف آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطي وبمجموع بلغ 20.9 ملم محققة ما نسبته 4 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ 19.1 ملم محققة ما نسبته 1 بالمئة من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى سجلت محطة رصد دير علا مجموع مطري خلال الفترة بلغ 21.5 ملم محققة ما نسبته 8 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

أما المناطق الشمالية، أشار البيان إلى أنها شهدت خلال هذه الفترة تساقط للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققةً ما نسبته 3 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع 13.0 ملم محققة ما نسبته 4 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

--(بترا)





م ح/رق

14/12/2023 15:54:19