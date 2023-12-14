افتتاح الاجتماع العاشر لفريق عمل دول مجلس التعاون والأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وإخوانه قادة دول الخليج العربي في مختلف المجالات، سيما الشبابية والرياضية.

وقال الجبور خلال افتتاحه اليوم الخميس، أعمال الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك بين الأردن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال العمل الشبابي الذي تستضيفه عمان، إن الشراكة التي تجمع وزارة الشباب ومجلس التعاون، تأتي في إطار الرغبة المشتركة لوضع البرامج الشبابية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم والنهوض بهم.

واشتملت أعمال الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومندوب الأمانة العامة للمجلس، على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب، أهمها مخرجات اجتماع الأمانة العامة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن في آب الماضي حول الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتحديد المجالات ذات الأولوية، ومنها التواصل بين الشعوب والتركيز على العمل الشبابي.

وأكد الاجتماع أهمية تسريع وتفعيل العمل المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه، وتكليف الأمانة العامة باستمرار التنسيق مع وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأردن، لمتابعة وتنفيذ التوصيات والبرامج المشتركة، وتكثيف التواصل بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة، وتفعيل البرامج والأنشطة المبتكرة.

وتم الاتفاق على استمرار العمل بالدورة التدريبية لتأهيل القيادات الشبابية، على أن تنظم كل سنتين في الأردن اعتبارا من عام 2025، وتضمينها في خطة عمل الفريق.

واستعرض الاجتماع، جهود وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأردن، في تنفيذ رزنامة فريق العمل المشترك (2022 -2023)، والبرامج والأنشطة المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب والرياضة العام المقبل.

--(بترا)





س ح/ ف م/اح

14/12/2023 15:48:16