افتتاح الاجتماع العاشر لفريق عمل دول مجلس التعاون والأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وإخوانه قادة دول الخليج العربي في مختلف المجالات، سيما الشبابية والرياضية.
وقال الجبور خلال افتتاحه اليوم الخميس، أعمال الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك بين الأردن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال العمل الشبابي الذي تستضيفه عمان، إن الشراكة التي تجمع وزارة الشباب ومجلس التعاون، تأتي في إطار الرغبة المشتركة لوضع البرامج الشبابية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم والنهوض بهم.
واشتملت أعمال الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومندوب الأمانة العامة للمجلس، على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب، أهمها مخرجات اجتماع الأمانة العامة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن في آب الماضي حول الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتحديد المجالات ذات الأولوية، ومنها التواصل بين الشعوب والتركيز على العمل الشبابي.
وأكد الاجتماع أهمية تسريع وتفعيل العمل المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه، وتكليف الأمانة العامة باستمرار التنسيق مع وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأردن، لمتابعة وتنفيذ التوصيات والبرامج المشتركة، وتكثيف التواصل بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة، وتفعيل البرامج والأنشطة المبتكرة.
وتم الاتفاق على استمرار العمل بالدورة التدريبية لتأهيل القيادات الشبابية، على أن تنظم كل سنتين في الأردن اعتبارا من عام 2025، وتضمينها في خطة عمل الفريق.
واستعرض الاجتماع، جهود وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأردن، في تنفيذ رزنامة فريق العمل المشترك (2022 -2023)، والبرامج والأنشطة المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب والرياضة العام المقبل.
--(بترا)
س ح/ ف م/اح
14/12/2023 15:48:16
MENAFN14122023000117011021ID1107599574
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