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الخطوط الجوية الملكية الأردنية تحتفل بذكرى تأسيسها الستين غدا

12/14/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تحتفل شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم غد الجمعة، بالذكرى الستين لتأسيسها على يد الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، عام 1963.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي، في بيان اليوم الخميس، عن تقدير الشركة الكبير للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة بمسيرة الشركة، والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن، يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني، ويشغل أساسي للكوادر البشرية، وداعم للجهود السياحية والثقافية والمجتمعية.

وقال المجالي، إن الخطوط الجوية الملكية الاردنية ذات رمزية وطنية للأردن وتؤدي دوراً استراتيجيا محوريا في ربط الأردن بالعالم، مؤكدا أن الشركة تملك كل مقومات النجاح والانطلاق نحو مستقبل أفضل، وسنوظّف تاريخ الشركة وسمعتها وانجازاتها لدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية من خلال ربط عمان بمحطات رئيسية وتوفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة، وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن توسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة عالمية.

وأكد أن العام 2023 شكل منعطفًا مهماً على الصعيد التشغيلي وتحديث الأسطول، حيثُ تم التعاقد على إدخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص (A320neo)، و8 طائرات من طراز "امبراير E2" و9 طائرات من طراز "بوينع دريملاينر 787-9".

وأشار إلى أن الشركة تواصل استراتيجيتها الطموحة في تعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وترجمة رسالتها في دعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف القطاعات ومنها التعليم والنشاطات والفعاليات وتعزيز التطور والابتكار لدى الشباب.

وأكد أنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، ما تزال الملكية الأردنية تقوم بدورها على أسس من التطور والحداثة والحفاظ على مكانتها المتميزة.

--(بترا)


ع ن/ ف م/اح

14/12/2023 15:41:52

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