الخطوط الجوية الملكية الأردنية تحتفل بذكرى تأسيسها الستين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- تحتفل شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم غد الجمعة، بالذكرى الستين لتأسيسها على يد الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، عام 1963.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي، في بيان اليوم الخميس، عن تقدير الشركة الكبير للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة بمسيرة الشركة، والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن، يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني، ويشغل أساسي للكوادر البشرية، وداعم للجهود السياحية والثقافية والمجتمعية.
وقال المجالي، إن الخطوط الجوية الملكية الاردنية ذات رمزية وطنية للأردن وتؤدي دوراً استراتيجيا محوريا في ربط الأردن بالعالم، مؤكدا أن الشركة تملك كل مقومات النجاح والانطلاق نحو مستقبل أفضل، وسنوظّف تاريخ الشركة وسمعتها وانجازاتها لدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية من خلال ربط عمان بمحطات رئيسية وتوفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة، وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن توسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة عالمية.
وأكد أن العام 2023 شكل منعطفًا مهماً على الصعيد التشغيلي وتحديث الأسطول، حيثُ تم التعاقد على إدخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص (A320neo)، و8 طائرات من طراز "امبراير E2" و9 طائرات من طراز "بوينع دريملاينر 787-9".
وأشار إلى أن الشركة تواصل استراتيجيتها الطموحة في تعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وترجمة رسالتها في دعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف القطاعات ومنها التعليم والنشاطات والفعاليات وتعزيز التطور والابتكار لدى الشباب.
وأكد أنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، ما تزال الملكية الأردنية تقوم بدورها على أسس من التطور والحداثة والحفاظ على مكانتها المتميزة.
--(بترا)
ع ن/ ف م/اح
14/12/2023 15:41:52
MENAFN14122023000117011021ID1107599573
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