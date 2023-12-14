افتتاح مؤتمر التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي بجامعة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الأول (بترا)- بدأت في جامعة اليرموك اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي"، الذي نظمته كلية العلوم التربوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال افتتاحه المؤتمر، بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني، وعضو اللجنة النائب المهندس عطا إبداح، إن المؤتمر يجسد الشراكة مع وزارة التربية، ويتيح الوقوف على توجهاتها حول التعليم الدامج والعمل بها، وتبادل الخبرات، والتعرف على استراتيجيات التدريس الحديثة والتقويم البديل الموظفة في المدارس، التي تراعي التنوع والتمايز بين الأفراد.

وأكد أن الأردن يقف على عدد من العوامل التي تؤهله لتحقيق الريادة في مجال التعليم الدامج، بفضل جهود ورؤية القيادة الهاشمية التي تسعى دوما لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتجلت في الإطار التشريعي، وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وما يمثله من إلتزام بتحقيق التكامل، والامتثال للتحولات الاجتماعية والحضارية العالمية، وتوفير الفرص التعليمية للجميع.

ولفت مساد إلى ما يوفره التطور التكنولوجي، من فتح آفاق جديدة للتعليم الدامج؛ وتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة شاملة لجميع المتعلمين، لمساهمته في توفير تجارب تعلم فعالة وملهمة؛ تعزز فهم المتعلمين، وتطور مهاراتهم.

من جهته، أكد المومني أن التعليم هو جوهرة الأردن التي بنيت عليها كفاءة العنصر البشري، مشيدا بالتشاركية بين مختلف المؤسسات الوطنية التربوية، والتي من ثمارها هذا المؤتمر العلمي المحكم، الذي يمثل فرصة لتبادل الأفكار وعرض وجهات النظر المختلفة.

بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء الرمثا أيمن الصياحين، إن التعليم الدامج يقدم فرصا حقيقية للمساوة بين جميع الطلبة، ويعزز من التفاعل الاجتماعي الإيجابي وتبادل الخبرات بين الأقران جميعا، لافتا إلى دور المدارس في تعزيز التفاهم وتقبل الاختلاف في البنية الجسدية والقدرات الجسمية والعقلية، لتكون منصة حيوية لتعزيز مفهوم المساواة بين جميع الأطفال.

من جهته، أكد عميد الكلية رئيس المؤتمر الدكتور أحمد الشريفين، إن هذا اللقاء العلمي يمثل فرصة للمساهمة في إثراء الفكر التربوي، وتبادل الخبرات في مجالات التعلم والتعليم، وابتكار الحلول والمعالجات الناجعة لما تواجهه النظم التعليمية من تحديات؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم وتسليط الضوء على احتياجاتهم.

وناقش المؤتمر في جلساته 30 ورقة بحثية، تناولت محاور معايير الممارسات المهنية التعليمية في التعليم الدامج، والقيادة والإدارة التعليمية في التعليم الدامج، وتكنولوجيا التعليم، كما اشتمل على عرض قصص نجاح في التعليم الدامج لعدد من المدارس.

--(بترا)

أ غ /م ف/رق

14/12/2023 15:37:25