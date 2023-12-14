Friday, 15 December 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

12/14/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل موسى أحمد موسى خطيب (17 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

وباستشهاد الطفل خطيب، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى 4، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12 شهيدا.

م . ف


14/12/2023 15:33:21

MENAFN14122023000117011021ID1107599571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث