استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل موسى أحمد موسى خطيب (17 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر، وأعلن عن استشهاده لاحقا.
وباستشهاد الطفل خطيب، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى 4، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12 شهيدا.
م . ف
14/12/2023 15:33:21
MENAFN14122023000117011021ID1107599571
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