استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل موسى أحمد موسى خطيب (17 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

وباستشهاد الطفل خطيب، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى 4، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12 شهيدا.

م . ف





14/12/2023 15:33:21