المركزي يثبت أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثّامن والأخير لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النّقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير.

وأكدت اللجنة، استمرار البنك المركزيّ في متابعته الدّقيقة لأداء الاقتصاد الوطنيّ، والتّطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجيوسياسية في المنطقة.

وناقشت بشكل تفصيليّ مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنيّ، وفقاً لما أظهرته آخر البيانات الاقتصاديّة المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيّات الأجنبيّة للبنك المركزيّ التي بلغ مستواها 17.2 مليار دولار، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السّلع والخدمات 7.6 شهر، والودائع لدى البنوك التّي سجّلت ارتفاعاً (على أساس سنوي) بمقدار 1.4 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.3 بالمئة، لتبلغ 43.3 مليار دينار.

كما ارتفعت التّسهيلات الائتمانيّة بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.6 بالمئة.

وأكّدت اللّجنة ثقتها بصلابة الجهاز المصرفيّ الأردنيّ وسلامته ومنعته كما تعكس أحدث مؤشرات السلامة المالية.

واطلعت اللجنة على تطوّر مؤشرات القطاع الخارجيّ في المملكة، إذ سجّل الدّخل السّياحي ارتفاعًا بنسبة 30.5 بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، وبلغت الصّادرات الوطنيّة السّلعية 6.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحاليّ، وارتفعت حوالات الأردنييّن العاملين في الخارج بنسبة 1.1 بالمئة لتصل إلى 2.0 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2023.

وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الدّاخل إلى المملكة بنسبة 20.9 بالمئة خلال النّصف الأوّل من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار.

وكان الاقتصاد الوطنيّ قد سجّل نمواً فاق المتوقع، بنسبة 2.7 بالمئة خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التّضخم إلى 2.1 بالمئة خلال الشّهور الأحد عشر الأولى من عام 2023.

--(بترا)





رش/رق

14/12/2023 15:42:44