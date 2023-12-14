Friday, 15 December 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاميرون: منع المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة من دخول بريطانيا

12/14/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة (اكس)، إن "استهداف مستوطنين متطرفين للفلسطينيين بالقتل يقوض الأمن والاستقرار للطرفين"، مؤكدا أن "بلاده لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

ودعا كاميرون إسرائيل الى اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.

--(بترا)


ر ش/ ف م/اح

14/12/2023 15:31:54

MENAFN14122023000117011021ID1107599569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث