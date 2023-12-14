كاميرون: منع المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة من دخول بريطانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة (اكس)، إن "استهداف مستوطنين متطرفين للفلسطينيين بالقتل يقوض الأمن والاستقرار للطرفين"، مؤكدا أن "بلاده لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

ودعا كاميرون إسرائيل الى اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.

--(بترا)





ر ش/ ف م/اح

14/12/2023 15:31:54