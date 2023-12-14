كاميرون: منع المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة من دخول بريطانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول المملكة المتحدة.
وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة (اكس)، إن "استهداف مستوطنين متطرفين للفلسطينيين بالقتل يقوض الأمن والاستقرار للطرفين"، مؤكدا أن "بلاده لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".
ودعا كاميرون إسرائيل الى اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
14/12/2023 15:31:54
MENAFN14122023000117011021ID1107599569
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