اختتام دورة متخصصة حول الابتكار بوزارة الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أختتمت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة في مجال الابتكار بعنوان "إداري ابتكاري"، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع مشروع الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة.

واستمعت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، خلال لقائها المشاركين، إلى التجربة التي خاضوها في البرنامج، واطلعت على التحديات التي تعمل عليها الفرق والمراحل التي وصلت إليها الافكار، للخروج بحلول ابتكارية تطبيقية لهذه التحديات.

وثمنت العزام، إقبال المشاركين على البرنامج التدريبي لأهميته في تمكين المتدربين من استخدام أدوات توليد الأفكار وممارسة تطبيقها، لإيجاد أفكار أكثر وذات جودة أفضل، معبرة عن أملها بأن يخرج المشاركون بحلول تطبيقية وواقعية.

ودعت المشاركين إلى الاطلاع على تجارب المؤسسات الأخرى والممارسات الفضلى في مجالات عدة، بهدف التعلم و توليد الافكار الجديدة، سعيا لتحقيق هدف التدريب.

من جانبه، بين رئيس قسم إدارة المعرفة والابتكار المهندس عمر برقاوي، أهمية البرنامج التدريبي لتمكين المشاركين من ممارسة التطبيق العملي لمخرجات تدريبهم على أرض الواقع في الوزارة، من خلال تحديد التحديات التي يواجهها القطاع والوزارة، والخروج بحلول ابتكارية تطبيقية.

وأوضح أن الدورة تعد الثالثة من سلسلة الدورات المتخصصة في البرنامج التدريبي المقدم لموظفي الوزارة، وترجمة عملية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "رفع كفاءة الأداء المؤسسي" من خلال مشروع "إدارة الابتكار" الهادف إلى تدريب 30 موظفا سنوياً على مدار السنوات (2022-2023-2024).

--(بترا)

م ف/ف م/رق

14/12/2023 15:25:56

