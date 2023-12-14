اختتام دورة متخصصة حول الابتكار بوزارة الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- أختتمت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة في مجال الابتكار بعنوان "إداري ابتكاري"، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع مشروع الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة.
واستمعت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، خلال لقائها المشاركين، إلى التجربة التي خاضوها في البرنامج، واطلعت على التحديات التي تعمل عليها الفرق والمراحل التي وصلت إليها الافكار، للخروج بحلول ابتكارية تطبيقية لهذه التحديات.
وثمنت العزام، إقبال المشاركين على البرنامج التدريبي لأهميته في تمكين المتدربين من استخدام أدوات توليد الأفكار وممارسة تطبيقها، لإيجاد أفكار أكثر وذات جودة أفضل، معبرة عن أملها بأن يخرج المشاركون بحلول تطبيقية وواقعية.
ودعت المشاركين إلى الاطلاع على تجارب المؤسسات الأخرى والممارسات الفضلى في مجالات عدة، بهدف التعلم و توليد الافكار الجديدة، سعيا لتحقيق هدف التدريب.
من جانبه، بين رئيس قسم إدارة المعرفة والابتكار المهندس عمر برقاوي، أهمية البرنامج التدريبي لتمكين المشاركين من ممارسة التطبيق العملي لمخرجات تدريبهم على أرض الواقع في الوزارة، من خلال تحديد التحديات التي يواجهها القطاع والوزارة، والخروج بحلول ابتكارية تطبيقية.
وأوضح أن الدورة تعد الثالثة من سلسلة الدورات المتخصصة في البرنامج التدريبي المقدم لموظفي الوزارة، وترجمة عملية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "رفع كفاءة الأداء المؤسسي" من خلال مشروع "إدارة الابتكار" الهادف إلى تدريب 30 موظفا سنوياً على مدار السنوات (2022-2023-2024).
--(بترا)
م ف/ف م/رق
14/12/2023 15:25:56
MENAFN14122023000117011021ID1107599568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.