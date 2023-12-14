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القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

12/14/2023 2:36:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي، عن مقتل مهرب وإصابة آخرين، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية نوعية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، تعاملت مع مجموعات مسلّحة على طول الواجهة الحدودية مستغلة سوء الأحوال الجوية وتشكل الضباب وطبيعة الأرض الوعرة في هذه المناطق، للقيام بعمليات التهريب واجتياز الحدود بطرق غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار المصدر إلى أن آليات رد الفعل السريع تعاملت مع هذه المجموعات، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم ولاذ الباقون بالفرار إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه تم العثور على 446 ألف حبة كبتاجون، و1439 كف حشيش وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل مع هذه المجموعات بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

--(بترا)


ل م/ ف م/رق

14/12/2023 15:28:39

MENAFN14122023000117011021ID1107599567

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