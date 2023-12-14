وزيرة الثقافة تتفقد مشروع المركز الثقافي في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 14 كانون الأول (بترا) علي فريحات- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن المركز الثقافي في عجلون من أوائل المراكز الثقافية بالمئوية الثانية، حيث ستشهد المحافظة تحولا كاملا فيما يتصل بالثقافة، ومدخلا رئيسا من مدخلات التنمية بمفهومها الشمولي، ورؤية ثقافية متكاملة من جميع النواحي الابداعية والابتكارية والاجتماعية.

وأضافت النجار خلال تفقدها اليوم الخميس، مشروع المركز الثقافي في عجلون، أن المركز يعنى بالرقمنة وعلاقتها بالصناعات الثقافية المميزة والمبتكرة، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمركز؛ ليكون حاضنة لإقامة الأنشطة والبرامج للمثقفين والأدباء والشعراء وشباب المحافظة لبناء أعمال ثقافية.

من جهته، قال محافظ عجلون قبلان الشريف، إن محافظة عجلون رسمت خريطة ثقافية مميزة من خلال إقامة أنشطة وبرامج متنوعة، لافتا إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق للنهوض بالمحافظة تنمويا.

وبين النائب الدكتور فريد حداد، أهمية تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة في المحافظه للنهوض بواقعها التنموي، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشمولية.

وقال مدير الثقافة في عجلون سامر الفريحات، إن هناك خطة للمركز الثقافي تتضمن تنفيذ فعاليات وبرامج تعنى ليس فقط بالفعل الثقافي، وإنما تنميته أيضا للطفل من خلال تبني أفكارهم وابداعاتهم المتنوعة وصقلها من خلال مشاركتهم في البرامج الثقافية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى أن المشروع يعد من المشاريع الرئيسية والمهمة في مجلس المحافظة، وصلت تكلفته 2 مليون و250 ألف دينار من موازنة المجلس، مثمنا جهود ودور أعضاء المجلس ومديرية الثقافة للنهوض بهذا المشروع الوطني الحيوي لإنجازه على أرض الواقع.

واستمعت النجار خلال جولتها بالمركز برفقة الأمين العام بالوكالة الدكتور ماهر نفش، ورئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، إلى آخر الترتيبات والتجهيزات وأعمال الصيانة في الغرف والمرافق العامة ضمن المواصفات والمقاييس من قبل مديرة مديرية الأبنية والصيانة في الوزارة المهندسة هنادي السويطي.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

14/12/2023 15:09:37