وزيرة الثقافة تتفقد مشروع المركز الثقافي في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 14 كانون الأول (بترا) علي فريحات- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن المركز الثقافي في عجلون من أوائل المراكز الثقافية بالمئوية الثانية، حيث ستشهد المحافظة تحولا كاملا فيما يتصل بالثقافة، ومدخلا رئيسا من مدخلات التنمية بمفهومها الشمولي، ورؤية ثقافية متكاملة من جميع النواحي الابداعية والابتكارية والاجتماعية.
وأضافت النجار خلال تفقدها اليوم الخميس، مشروع المركز الثقافي في عجلون، أن المركز يعنى بالرقمنة وعلاقتها بالصناعات الثقافية المميزة والمبتكرة، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمركز؛ ليكون حاضنة لإقامة الأنشطة والبرامج للمثقفين والأدباء والشعراء وشباب المحافظة لبناء أعمال ثقافية.
من جهته، قال محافظ عجلون قبلان الشريف، إن محافظة عجلون رسمت خريطة ثقافية مميزة من خلال إقامة أنشطة وبرامج متنوعة، لافتا إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق للنهوض بالمحافظة تنمويا.
وبين النائب الدكتور فريد حداد، أهمية تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة في المحافظه للنهوض بواقعها التنموي، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في دفع عجلة التنمية الشمولية.
وقال مدير الثقافة في عجلون سامر الفريحات، إن هناك خطة للمركز الثقافي تتضمن تنفيذ فعاليات وبرامج تعنى ليس فقط بالفعل الثقافي، وإنما تنميته أيضا للطفل من خلال تبني أفكارهم وابداعاتهم المتنوعة وصقلها من خلال مشاركتهم في البرامج الثقافية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى أن المشروع يعد من المشاريع الرئيسية والمهمة في مجلس المحافظة، وصلت تكلفته 2 مليون و250 ألف دينار من موازنة المجلس، مثمنا جهود ودور أعضاء المجلس ومديرية الثقافة للنهوض بهذا المشروع الوطني الحيوي لإنجازه على أرض الواقع.
واستمعت النجار خلال جولتها بالمركز برفقة الأمين العام بالوكالة الدكتور ماهر نفش، ورئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، إلى آخر الترتيبات والتجهيزات وأعمال الصيانة في الغرف والمرافق العامة ضمن المواصفات والمقاييس من قبل مديرة مديرية الأبنية والصيانة في الوزارة المهندسة هنادي السويطي.
--(بترا)
ع ف/م ف/رق
14/12/2023 15:09:37
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