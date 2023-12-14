مبادرة وطنية لتطوير تعريف المنشآت المملوكة للنساء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أنهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، جلسات وطنية تشاورية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص حول تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وبحثت الجلسات الوطنية التشاورية، التي استمرت يومين، تطوير تعريف للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء في الأردن، ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه وكالة التعاون الدولي الألماني، وفق بيان صادر عن "شؤون المرأة"، اليوم الخميس.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن الجلسات التشاورية تأتي ترجمة لفلسفة عمل المجلس في الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الاقتصادية والتي تتماشى مع الرؤى الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي.

وأضاف، إن الرؤى الملكية أولت أهمية خاصة لمشاركة المرأة، سواء في الحياة العامة من خلال التحديث السياسي أو من خلال التزام الدولة بتمكين المرأة عن طريق تعديل دستوري ينص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة السبل لتمكين المرأة اقتصاديا، ولتكون شريكا حقيقيا في عملية تحريك عجلة التنمية والتطوير باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن.

وأوضح أنّ من التحديات التي تواجه مشاركة المرأة اقتصاديا عدم وجود تعريف موحّد للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء في الأردن، مشيرا إلى أن إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه سيساهم في عملية التصنيف وقياس البيانات ومقارنتها محليا ودوليا، وسيساعد المؤسسات العاملة في جمع البيانات وتقييمها بكفاءة أعلى ورصد المشاركة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية من خلال مخرجات محددة وإنشاء أسس لتقديم البيانات بحيث تكون ذات مصداقية وجودة.

بدورها، بيّنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أن الجلسات التشاورية مع القطاعين العام والخاص تأتي في إطار التعاون القائم بين اللجنة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون.

وقالت، "يأتي ذلك ضمن عمل اللجنة لاقتراح السياسات المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية، وضمن مبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتنمية مشاريعهنّ، حيث برزت الحاجة لوضع تعريف للمنشآت الاقتصادية بسبب النقص في البيانات حول المشاركة الاقتصادية للمرأة بخلاف المشاركة في سوق العمل".

وأكدت علي، أهمية تعريف المنشآت الاقتصادية المملوكة و / أو المُدارة من قبل النساء في توفير قاعدة بيانات حول واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ووضع سياسات وبرامج استهداف موجهة بشكل صحيح وبما يضمن تحقيق أثر ملموس منها، بالإضافة إلى تغذية مرصد المرأة قيد الإنشاء لدى اللجنة ومؤشر المشاركة الاقتصادية المركب الذي يجري العمل على إعداده من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

إلى ذلك، قال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030، إليكساندر موندن، إن تحديد تعريف للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء سيمكّن الأردن من إنتاج بيانات متسقة حول كمية ونوعية هذه المنشآت في الأردن؛ ومن شأنه أن يسهّل اتباع نهج أكثر استهدافا لدعم تنميتها؛ ما يُسهم في نمو الاقتصاد.

واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور متري مدانات، أهم ما جاء في الوثيقة التوجيهية التي تم إعدادها حول الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن مدانات، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف المنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء؛ من أجل جمع بيانات أكثر دقة وضمان تنفيذ حوار استراتيجي أفضل، وصنع سياسات قائمة على الأدلة، إضافة الى تقديم الخدمات المستهدفة وإيجاد نظام حوافز لتلك المنشآت.

وشارك في الجلسات التشاورية عدد كبير من ممثلي الجهات في القطاعين العام والخاص ومنظمات دولية.

--(بترا)





وز/ م ف/اح

14/12/2023 14:51:59