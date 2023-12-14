القسام تعلن مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في الشجاعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.

كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية، و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، إضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة ياسين.

إلى ذلك، قالت "سرايا القدس" إنها تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في محاور التقدم بالزيتون وحي الشجاعية والشيخ رضوان، مشيرة إلى أنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية الإسرائيلية في محيطه برشقات صاروخية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، غداة اعترافه أمس الأربعاء بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية.

وحتى الآن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في القطاع.

--(بترا)

رصد/رس/م ف/رق

14/12/2023 14:38:53