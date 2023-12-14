القسام تعلن مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في الشجاعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك الشجاعية بقطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.
كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية، و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، إضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.
وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة ياسين.
إلى ذلك، قالت "سرايا القدس" إنها تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في محاور التقدم بالزيتون وحي الشجاعية والشيخ رضوان، مشيرة إلى أنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية الإسرائيلية في محيطه برشقات صاروخية.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، غداة اعترافه أمس الأربعاء بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية.
وحتى الآن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في القطاع.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/رق
14/12/2023 14:38:53
MENAFN14122023000117011021ID1107599564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.