الملك يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

الملك يطمئن على صحة أمير دولة الكويت
التاريخ
12/14/2023 2:36:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وحمل جلالته، سمو الشيخ أحمد الصباح تحياته لسمو الشيخ نواف الصباح، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية.
--(بترا)
رق
14/12/2023 14:35:01
MENAFN14122023000117011021ID1107599561
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