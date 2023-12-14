الملك يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وحمل جلالته، سمو الشيخ أحمد الصباح تحياته لسمو الشيخ نواف الصباح، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وبموفور الصحة والعافية.

--(بترا)

رق

14/12/2023 14:35:01