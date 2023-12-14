فيفا يعتمد قائمة الحكام الأردنيين الدوليين لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الأردنيين الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8 حكام للساحة، و10 مساعدين، واثنين للصالات.

وشملت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، ومحمد عرفة، وأدهم مخادمة، ومحمد مفيد، وأحمد يعقوب، ومحمود السوالمة، وإسراء مبيضين، وحنين مراد، وقائمة الحكام المساعدين، أحمد مونس، وأيمن عبيدات، ومحمد الخلف، وحمزة أبو عبيد، وعمرو عجاج، وحمزة سعادة، وقيس خميس، وأحمد سمارة، وصابرين العبادي، وإسلام العبادي، وللصالات، محمد أبو طوق، ومحمد خليل.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

14/12/2023 13:55:23