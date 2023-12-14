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أطباء بلا حدود: الفلسطينيون في جنين يموتون لعدم تمكنهم الوصول للمستشفيات

12/14/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين في جنين يموتون جراء عدم قدرتهم الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت المنظمة في بيان بحسب موقعها الرسمي، إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها، أثناء نقل مريضة من المستشفى، ما أدى إلى إصابتها.
وأضافت، أن طفلا "13 عاما" استشهد أمس الأربعاء، بعد أن حاول والده نقله إلى المستشفى سيرا على الأقدام، لأن المدرعات الإسرائيلية اعترضت سيارات الإسعاف.
ودعت "أطباء بلا حدود" في بيانها إلى ضرورة توقف الهجمات وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.
--(بترا)
رصد/رس/أ أ/رق
14/12/2023 13:13:39

MENAFN14122023000117011021ID1107599558

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