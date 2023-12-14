رئيس الوزراء يفتتح طريق الشاحنات وجسر وادي اليتم في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 14 كانون الأول (بترا)- واصل رئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جولاته الميدانيَّة في محافظة العقبة، حيث افتتح طريق العقبة الخلفي (طريق الشاحنات) الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص، وجسر وادي اليُتُم، بعد انتهاء أعمال تأهيلهما وصيانتها.

وخلال افتتاحه طريق العقبة الخلفي بحضور وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس ماهر أبو السَّمن، ورئيس سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجَّاج، شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من إدامة جودة الطُّرق ومأمونيَّتها في العقبة وجميع محافظات المملكة، وتوفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وضمان انسيابيَّة الحركة والتَّسهيل على مستخدميها.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز من وزير الأشغال العامَّة والإسكان حول أعمال الصّيانة وإعادة التَّأهيل للطَّريق الذي يخدم الشَّاحنات والمركبات الثَّقيلة من ميناء العقبة باتجاه محافظات المملكة، والذي كان يعاني من مشاكل وأضرار كبيرة وترد حوله الكثير من الشَّكاوى، لافتاً إلى أنَّ كُلفة إعادة تأهيله وصيانته بلغت قرابة 3 ملايين دينار بتمويل من الصُّندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة.

وبيَّن أبو السَّمن أنَّه وبالتَّزامن مع افتتاح المسرب الذي جرت صيانته من الطَّريق، سيتمُّ إغلاق المسرب الثَّاني الموازي له وإجراء أعمال صيانة سريعة له تشمل معالجة الأضرار وصيانة وحدات الإنارة وتزويده بمتطلَّبات السَّلامة وإنجازها خلال أسبوع؛ بما يوفّر الرَّاحة والسَّلامة لمستخدميه.

يُشار إلى أنَّ أعمال تأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص بدأت في شهر أيار من العام الحالي، وشملت إعادة تأهيل شاملة للخلطات الاسفلتيَّة ومعالجة الأضرار السَّابقة وفق أفضل معايير السَّلامة.

على صعيد متَّصل، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جسر وادي اليُتُم في محافظة العقبة بعد انتهاء أعمال صيانته وإعادة تأهيله، بكُلفة بلغت قُرابة 395 ألف دينار.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول ما تمَّ إنجازه من أعمال إعادة تأهيل وصيانة للجسر، والتي تمَّت وفق أفضل المواصفات بما يوفّر متطلَّبات السَّلامة والجودة.

وكانت أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي اليُتُم قد بدأت في شهر أيَّار من العام الحالي، وبطول (200) متر بالاتجاهين، وشملت إجراء صيانة وإعادة تأهيل شاملة وفق أحدث المواصفات، وبما يتناسب مع إجراءات السَّلامة والوقاية الضَّروريَّة.

إلى ذلك، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتقى رئيس مجلس المفوَّضين نايف الفايز.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار والمستثمرين في العقبة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلُّعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد.

كما أكد الخصاونة أهمية مدينة العقبة كوجهة اقتصادية وسياحية واستثمارية، والسعي لتكون من بين أفضل وأهم 100 مدينة في العالم.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة حول خطط التطوير والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها لخدمة الحركة الاقتصاديَّة والتنمويَّة لمدينة العقبة والمناطق المحيطة.

--(بترا)

ع ق/م ف/رق

14/12/2023 13:20:01