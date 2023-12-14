13 شهيدا بقصف إسرائيلي على جباليا وخانيونس ومنع معالجة الجرحى بمستشفى كمال العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الأول (بترا) - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا ومدينة خانيونس اليوم الخميس، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى كمال العدوان من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني والاسعاف والمواطنين تمكنوا من انتشال 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال لمربعين سكنيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب اخرون بينهم مسعف في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي مستمر على خانيونس جنوبي قطاع غزة

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ مما أدى الى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

واشار في تصريح صحفي اليوم، الى ان الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى واطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الاقسام، كما يحرم 12 طفلا من العناية ومن الحليب.

وحذر الدكتور القدرة من فقدان الجرحى والمرضى لحياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف اجهزة دعم الحياة عنهم.

واكد ان الاحتلال لا زال يحتجز اكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور احمد الكحلوت، وأن قوات الاحتلال تخلي 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الايواء.

واوضح أنه تحت التهديد والقصف سيتم اخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية وهذا يشكل اعداما لهم.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

14/12/2023 12:42:13