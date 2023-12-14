13 شهيدا بقصف إسرائيلي على جباليا وخانيونس ومنع معالجة الجرحى بمستشفى كمال العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الأول (بترا) - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا ومدينة خانيونس اليوم الخميس، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى كمال العدوان من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طواقم الدفاع المدني والاسعاف والمواطنين تمكنوا من انتشال 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال لمربعين سكنيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب اخرون بينهم مسعف في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي مستمر على خانيونس جنوبي قطاع غزة
من جهة اخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ مما أدى الى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.
واشار في تصريح صحفي اليوم، الى ان الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى واطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الاقسام، كما يحرم 12 طفلا من العناية ومن الحليب.
وحذر الدكتور القدرة من فقدان الجرحى والمرضى لحياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف اجهزة دعم الحياة عنهم.
واكد ان الاحتلال لا زال يحتجز اكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور احمد الكحلوت، وأن قوات الاحتلال تخلي 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الايواء.
واوضح أنه تحت التهديد والقصف سيتم اخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية وهذا يشكل اعداما لهم.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
14/12/2023 12:42:13
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