اختتام فعاليات دورة تأهيل القيادات الشبابية الأردنية الخليجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس، فعاليات دورة تأهيل القيادات الشبابية "القيادة الاستراتيجية الفاعلة في العمل الشبابي" التي نظمتها وزارة الشباب، بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحضر فعاليات الختام أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، وممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات، ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة.
وأكد الجبور، أهمية تمكين القيادات الشبابية ومواصلة البرامج الشبابية المشتركة التي من شأنها تمكين الشباب والنهوض بالعمل الشبابي العربي.
وألقت شيخة البحوه من الكويت كلمة باسم الوفود المشاركة، مثمنة إقامة الدورة وما تضمنته من محاور تدريبية تم تقديمها من قبل مدربين مختصين.
-- (بترا)
س ح/أ م/ب ط
14/12/2023 12:20:33
MENAFN14122023000117011021ID1107599554
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