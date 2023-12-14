اختتام فعاليات دورة تأهيل القيادات الشبابية الأردنية الخليجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس، فعاليات دورة تأهيل القيادات الشبابية "القيادة الاستراتيجية الفاعلة في العمل الشبابي" التي نظمتها وزارة الشباب، بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر فعاليات الختام أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، وممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات، ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة.

وأكد الجبور، أهمية تمكين القيادات الشبابية ومواصلة البرامج الشبابية المشتركة التي من شأنها تمكين الشباب والنهوض بالعمل الشبابي العربي.

وألقت شيخة البحوه من الكويت كلمة باسم الوفود المشاركة، مثمنة إقامة الدورة وما تضمنته من محاور تدريبية تم تقديمها من قبل مدربين مختصين.

-- (بترا)

س ح/أ م/ب ط

14/12/2023 12:20:33