محمود حميدة من الجونة: لتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية فى فلسطين

(MENAFN
- Youm7) قال الفنان محمود حميدة خلال كلمته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة : "أقف أمامكم لأتكلم عن المسئولية التي نتقاسمها جميعاً وهي تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسان صلابة".
وتابع حميدة : "نحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، فنحن رواد القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ونستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، فلتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية والأمل في وجه الظلام".
واختتم حديثه: "في هذه الكلمة طُلب ان تقفوا حدادا ولكن مش هاطلب لأن الحداد كما نعبر فيه عن الحزن فهو دافع عن النسيان وانا لا أريد أن انسي ولا اريد أن تنسوا".
هذا وشهد حفل افتتاح
مهرجان الجونة السينمائي
في دورته السادسة، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.
تنطلق هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين"؛ والتي تعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.
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