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محمود حميدة من الجونة: لتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية فى فلسطين

12/14/2023 2:34:45 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان محمود حميدة خلال كلمته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة : "أقف أمامكم لأتكلم عن المسئولية التي نتقاسمها جميعاً وهي تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسان صلابة".
وتابع حميدة : "نحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، فنحن رواد القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ونستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، فلتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية والأمل في وجه الظلام".
واختتم حديثه: "في هذه الكلمة طُلب ان تقفوا حدادا ولكن مش هاطلب لأن الحداد كما نعبر فيه عن الحزن فهو دافع عن النسيان وانا لا أريد أن انسي ولا اريد أن تنسوا".
هذا وشهد حفل افتتاح
مهرجان الجونة السينمائي
في دورته السادسة، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

تنطلق هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين"؛ والتي تعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.








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