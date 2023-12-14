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يسرا بافتتاح مهرجان الجونة للفلسطينيين: علمتونا أسمى معانى الإنسانية

12/14/2023 2:34:44 PM
(MENAFN- Youm7) "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الانسان ولو مالوش عنوان"، هكذا بدأت يسرا كلمتها في افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة وهي ترتدي الرداء الأسود.



وشددت النجمة المصرية على أن المهرجان شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، ولا يوجد أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرة أن الفن سلاح، وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى "شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية،
فى حين أن عدوه انعدمت منه الإنسانية"، موجهة رسالتها إلى الشعب الفلسطيني، قائلة: "انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا"،
لتنتقل بعدها إلى التكريم، حيث تحدثت عن مروان حامد، وأكدت أن والده كان من أجرأ الأشخاص الذين التقت بهم.كما أن والدته شخصية إعلامية عظيمة، وأشارت إلى كون حامد مخرج كبير ليس في السن، ولكن فيما حققه داخل الوسط الفني، ليعرض بعدها فيلم عن أهم الأعمال التي قدمها مروان حامد.



ليصعد المخرج المصري وسط تصفيق الحضور لتلقي جائزة الإنجاز الإبداعي، وفي كلمته أكد على أن تسليم يسرا الجائزة له هو تشريف كبير، ووجه الشكر إليها على دعمها.



ووجه حامد شكره إلى مهرجان الجونة والقائمين عليه، مؤكدا أن أمنيته تمثلت في وجود والده الراحل ليرى هذا التكريم، ليهدي بعدها التكريم إلى والده الراحل ووالدته.



كما حرص حامد على شكر زوجته التي تتواجد إلى جواره في المهرجان، كما وجه الشكر لأستاذه شريف عرفه بسبب دعمه الدائم له، مؤكدا على أنه مدين بفضل كبير للزعيم عادل إمام.إذ وصف أوقات عمله معه بأنها من أجمل اللحظات، خاصة أن الزعيم كان داعما كبير له، وهو ما قام به أيضا النجم الراحل نور الشريف، ليوجه الشكر إلى جميع العاملين في فيلم "عمارة يعقوبيان".


















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