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مهرجان الجونة يوجه تحية خاصة لروح أشرف عبد الغفور بافتتاح الدورة السادسة

12/14/2023 2:34:44 PM
(MENAFN- Youm7) صعد الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في معهد السينما، لمسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة حيث مازح المخرج مروان حامد بعد تكريمه بكونهما تزاملا معا في معهد السينما، ليكشف بعدها يونس أنه تخرج من الدفعة الثالثة للمعهد، ومنذ ذلك الوقت يدرس في المعهد، معربا عن افتخاره بذكرياته التي يبلغ عمرها نحو 65 عاما.



بعدها عرض فيلم عن المعهد العالي للسينما وتاريخه الطويل والعريق، وفي نهاية كلمته تحدث الدكتور مختار يونس عن زميله الراحل أشرف عبد الغفور الذي تخرج من الدفعة الأولى لمعهد السينما، ووجه الحضور التحية لروحه.



بدأت فعاليات
مهرجان الجونة السينمائي
في دورته السادسة بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.




وينطلق المهرجان بدون أجواء احتفالية، حيث انطلقت هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين"؛ والتي تعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.



ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.



وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كلا من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.



كما أعلن المهرجان عن
دعوة المغنية الفلسطينية/التشيلية إليانا، لتقديم عرض خاص في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".















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