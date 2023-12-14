محمد فراج يستعرض فيلم عن مهنة الكلاكيت بافتتاح مهرجان الجونة

(MENAFN
- Youm7) صعد الفنان محمد فراج إلى منصة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة، بالزي الأسود الذي يزينه علم فلسطين، من أجل تقديم تكريم خاص من نوعه، معرباً عن سعادته بالتواجد.
وتحدث محمد فراج عن التكريم واللحظات التي يعيشها الجميع في مواقع التصوير، حيث يتواجد من يقوم باحتساب اللحظات المميزة واللحظات التي يخطئ فيها الجميع، ليعرض بعدها فيلم يستعرض لحظات "الكلاكيت" المميزة، واستضاف بعدها فراج اثنين من أهم فنيي الكلاكيت في مصر وهما خيري فرج ومحمد كيلاني.
ووجها الثنائي الشكر إلى مهرجان الجونة السينمائي وحضوره، وأكدا على أن التكريم هو بمثابة شكر من الرئيس للمرؤوس، وهو أمر كاف للغاية، كما اعتبرا الأمر رد جميل لكل من يعمل ولا يتكلم.
هذا وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، احتفاء المهرجان بالعاملين في مجال الكلاكيت، حيث عرض فيلم عن الكلاكيت، ومنح خيري فرج ومحمد كيلاني تكريم خاص، وهما من أشهر من عمل في مجال الكلاكيت بالسينما المصرية.
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