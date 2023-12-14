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محمد فراج يستعرض فيلم عن مهنة الكلاكيت بافتتاح مهرجان الجونة

12/14/2023 2:34:43 PM
(MENAFN- Youm7) صعد الفنان محمد فراج إلى منصة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة، بالزي الأسود الذي يزينه علم فلسطين، من أجل تقديم تكريم خاص من نوعه، معرباً عن سعادته بالتواجد.



وتحدث محمد فراج عن التكريم واللحظات التي يعيشها الجميع في مواقع التصوير، حيث يتواجد من يقوم باحتساب اللحظات المميزة واللحظات التي يخطئ فيها الجميع، ليعرض بعدها فيلم يستعرض لحظات "الكلاكيت" المميزة، واستضاف بعدها فراج اثنين من أهم فنيي الكلاكيت في مصر وهما خيري فرج ومحمد كيلاني.



ووجها الثنائي الشكر إلى مهرجان الجونة السينمائي وحضوره، وأكدا على أن التكريم هو بمثابة شكر من الرئيس للمرؤوس، وهو أمر كاف للغاية، كما اعتبرا الأمر رد جميل لكل من يعمل ولا يتكلم.



هذا وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، احتفاء المهرجان بالعاملين في مجال الكلاكيت، حيث عرض فيلم عن الكلاكيت، ومنح خيري فرج ومحمد كيلاني تكريم خاص، وهما من أشهر من عمل في مجال الكلاكيت بالسينما المصرية.




















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