أبرز أنواع معاطف شتاء 2024.. اختارى المناسب لاستايلك

MENAFN - Youm7) عندما يتعلق الأمر باختيار أنواع المعاطف التي سترتدينها خلال الأشهر الباردة، هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً وقبل كل شيء، حيث تلعب توقعات الطقس دورًا في اختيار ملابسك وتحدد ما إذا كنتِ تحتاجين معطفا خفيف الوزنأم معطفا من الصوف الدافئ أو معطفا من الكشمير .

إذا كنت من محبي التنانير القصيرة على مدار العام، فمن المحتمل أنك ستحتاجين إلى معطف أطول إذا كنت تفضلين البنطلونات أو البدلات، فقد يناسبك النمط القصير بشكل أفضل. موقع "InStyle " يقدم 6 أنواع من المعاطف المناسب لشتاء 2024.









معطف مبطن

إنها معاطف خفيفة الوزن يحافظ على الدفء، مما يجعلها مثالية بشكل خاص للأشخاص الذين يحبون ارتداء السترات أو السترات الصوفية. يوصى باختيار معطف مبطن بلون خريفي غامق مثل النحاسي أو العنابي أو الأحمر.

معطف مبطن









معطف مبطن طويل

معطف طويل ذو تصميم دراماتيكي يمكن ارتداؤه فوق الفساتين وفوق الجينز، والأحزمة المرصعة.



المعطف المبطنمعطف منتفخ

يسمى المعطف المنتفخ ويصلح ارتداؤه على البنطلون الجينز والتيشرت، ويصلح جدًا مع البنطلون الكلاسيك الأسود والبلوزة .

معطف منتفخ

معاطف واق من المطر

عندما يتعلق الأمر بالمعاطف الواقية من المطر، وهو نوع من المعاطف مصنوع من مادة صوف ثقيلة الوزن ومصنوعة من الجلد بالكامل وتتميز بحلقة وإغلاق بدلاً من الأزرار أو السحابات. المعاطف المصنوعة من القماش الخشن غالبًا ما تحتوي على أغطية مما يجعلها خيارًا مريحًا للمناخات الباردة.





معطف واقى من المطر





معطف رداء

معطف طويل فضفاض بحزام يربط من الخصر ويمكن ارتداؤه على بنطلون جينز وبلوزة ويمكن ارتدائه على فستان وكعب عالى

معطف لرداء





معطف مكبل

إذا كنت تريدين أن ينعكس ذوقك الشخصي في ملابسك الخارجية ولكنك لست مستعدة تمامًا لارتداء معطف كامل من الريش، فحاولي تسهيل دخولك إلى عالم المعاطف الجريئة بمعطف مكبل مطرز بالريش عند الأساور والياقة.



معطف مكبل











