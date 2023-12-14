أبرز أنواع معاطف شتاء 2024.. اختارى المناسب لاستايلك

(MENAFN
- Youm7) عندما يتعلق الأمر باختيار أنواع المعاطف التي سترتدينها خلال الأشهر الباردة، هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً وقبل كل شيء، حيث تلعب توقعات الطقس دورًا في اختيار ملابسك وتحدد ما إذا كنتِ تحتاجين معطفا خفيف الوزن
أم معطفا من الصوف الدافئ أو معطفا من الكشمير .
إذا كنت من محبي التنانير القصيرة على مدار العام، فمن المحتمل أنك ستحتاجين إلى معطف أطول إذا كنت تفضلين البنطلونات أو البدلات، فقد يناسبك النمط القصير بشكل أفضل. موقع "InStyle " يقدم 6 أنواع من المعاطف المناسب لشتاء 2024.
معطف مبطن
إنها معاطف خفيفة الوزن يحافظ على الدفء، مما يجعلها مثالية بشكل خاص للأشخاص الذين يحبون ارتداء السترات أو السترات الصوفية. يوصى باختيار معطف مبطن بلون خريفي غامق مثل النحاسي أو العنابي أو الأحمر.
معطف مبطن
معطف مبطن طويل
معطف طويل ذو تصميم دراماتيكي يمكن ارتداؤه فوق الفساتين وفوق الجينز، والأحزمة المرصعة.
المعطف المبطن
معطف منتفخ
يسمى المعطف المنتفخ ويصلح ارتداؤه على البنطلون الجينز والتيشرت، ويصلح جدًا مع البنطلون الكلاسيك الأسود والبلوزة .
معطف منتفخ
معاطف واق من المطر
عندما يتعلق الأمر بالمعاطف الواقية من المطر، وهو نوع من المعاطف مصنوع من مادة صوف ثقيلة الوزن ومصنوعة من الجلد بالكامل وتتميز بحلقة وإغلاق بدلاً من الأزرار أو السحابات. المعاطف المصنوعة من القماش الخشن غالبًا ما تحتوي على أغطية مما يجعلها خيارًا مريحًا للمناخات الباردة.
معطف واقى من المطر
معطف رداء
معطف طويل فضفاض بحزام يربط من الخصر ويمكن ارتداؤه على بنطلون جينز وبلوزة ويمكن ارتدائه على فستان وكعب عالى
معطف لرداء
معطف مكبل
إذا كنت تريدين أن ينعكس ذوقك الشخصي في ملابسك الخارجية ولكنك لست مستعدة تمامًا لارتداء معطف كامل من الريش، فحاولي تسهيل دخولك إلى عالم المعاطف الجريئة بمعطف مكبل مطرز بالريش عند الأساور والياقة.
معطف مكبل
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