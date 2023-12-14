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هل يخطط وريث دار أزياء هيرميس لاختيار بستاني مغربي وريثا له؟

12/14/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Youm7) يُزعم أن الملياردير نيكولا بوش، البالغ من العمر ثمانين عامًا، وريث علامة الأزياء الشهيرة هيرميس، يخطط لتبني البستاني الخاص به البالغ من العمر 51 عامًا وجعله وريثا شرعيا له.



ووفقًا لما أوردته صحيفة " تريبيون دو جنيف" السويسرية، يخطط بوش، غير متزوج وليس له أبناء، لتعيين "البستاني السابق والعامل الماهر" ذى الأصول المغربية بشكل قانوني وريثًا شرعيًا له، وأثارت هذه الخطوة غير التقليدية لنقل ثروته الهائلة وممتلكاته العقارية إلى البستاني الخاص به تكهنات شديدة.



ويمتلك بوش، وهو من الجيل الخامس من سلالة تييري هيرميس، الذي وضع أساس دار الأزياء الفاخرة في عام 1837، حصة كبيرة في الشركة التي تبلغ قيمتها الآن 220 مليار دولار، ويحتل المرتبة بين أغنى الأفراد في سويسرا بقيمة تقدر بـ 10.3 مليار دولار إلى 11.4 مليار دولار.





علامة أزياء هيرميس


يُزعم أن بوش قد بدأ إجراءات قانونية، بدعم من فريق قانوني هائل، لإضفاء الطابع الرسمي على تبني البستاني، والذي يشكل جزءًا حاسمًا من ترتيباته العقارية المنقحة.



ويقال إن البستاني متزوج من امرأة من إسبانيا، ولديه طفلان، وسيرث جزءًا كبيرًا من ثروة بوش، والتي تشمل الاستحواذ على عقارات كبيرة في مراكش بالمغرب ومونترو بسويسرا بقيمة 5.9 مليون دولار.



وحاول موقع صحيفة "نيويورك بوست" الحصول على تعليق من هيرميس على التقارير السويسرية إلا إنها لم تستجب للطلب.



وأشارت الصحيفة إلى أن الخوض في تاريخ بوش مع هيرميس يقدم لمحة عن الدافع وراء هذا الاختيار غير المعتاد لوريثه. حيث ظهر صدع مرير في عام 2014 عندما استحوذت مجموعة LVMH، وهي مجموعة منافسة فاخرة، على حصة كبيرة في هيرميس، مما أثار معركة حادة داخل العائلة. وكان رحيل بوش عن مجلس إدارة الشركة وسط هذا الاضطراب بمثابة إشارة إلى خلاف لا يمكن إصلاحه مع أقاربه.



ويعيش نيكولا بوش في سويسرا، وذلك لأغراض الإعفاء الضريبي، حسبما ورد. وصرح متحدث باسم بوش في ذلك الوقت: "لقد استقال لأنه شعر لعدة سنوات بأنه محاصر من قبل أفراد عائلته، الذين هاجموه على عدة جبهات، ليس فقط فيما يتعلق بـ LVMH".



تواجه خطة بوش غير التقليدية لتبني البستاني تحديات هائلة، إذ تتغلب على عقبات قانونية معقدة فيما يتعلق بتبني البالغين، وهو أمر نادر للغاية في سويسرا. وتشير التقارير إلى أن متطلبات عمليات التبني هذه تتطلب وجود علاقة سابقة خلال السنوات الصغيرة للمتبني - وهو شرط قد يكون من الصعب تحقيقه. علاوة على ذلك، تلوح في الأفق التزامات متضاربة، فقد كان بوش قد خصص ثروته في السابق لمؤسسة إيسقراط، التي أنشأها لمكافحة المعلومات المضللة. وقد تؤدي محاولات التراجع عن هذا التعهد إلى معركة قانونية شرسة شبيهة بالخلافات العائلية السابقة.



وعارضت المؤسسة، في بيان شاركته مع مجلة Fortune ، أي إلغاء من جانب واحد لعقد الميراث، مما يشير إلى مواجهة محتملة. وتشير التقارير إلى أن مناورة التبني قد تكون بمثابة تكتيك قانوني لاستباق أي تدخل من المؤسسة في إرادة بوش.












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